Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması! İlk imza Fenerbahçe'den mi olacak?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 2-0 kaybettikleri maç sonrası "Cengiz Ünder'i istediğinize dair haberler çıktı?" sorusunu cevapladı.

2023 yılında bonservisine 15 milyon euro ödenen milli futbolcu, Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamazken, geçtiğimiz hafta görevden alınan Jose Mourinho tarafından kadroda düşünülmüyordu.

"BAZI ŞEYLER DEĞİŞECEK"

Transfer çalışmaları hakkında konuşan Sergen Yalçın, "Başkan (Serdal Adalı) ile perşembe akşamı görüştüm, cuma günü antrenmana çıktım. Her şey ani oldu. Yoğun 2-3 gün geçirdik; toplantılar, kontratlar, sağlık kontrolleri... 2 günde 3-4 saat uyku uyuduk. Bundan sonra daha rahat olacağız. Muhtemelen yarın veya öbür gün başkanla ciddi bir takım toplantısı yapacağız. Şu anda alacağımız oyuncular ve gidecek oyuncular konusunda çok net karar vermedik. Toplantıda bugünkü maçı da baz alarak mutlaka bazı değişimler yapmayı düşünüyoruz. Bunu ne kadar yapabiliriz, bilmiyorum. Çünkü kontratlar var. Bazen biliyorsunuz yüksek rakamlı, ciddi kontratlar oluyor. Bunların değişmesi kolay olmuyor. Ancak bundan sonrası için ciddi bir toplantı yapacağımız. Mutlaka bazı şeyler değişecek. Siz zaten nelerin değiştiğini belki de benden önce öğreniyorsunuz" ifadelerini kullandı.