Sergen Yalçın'dan olay sözler! "İçimizi ciddi bir karamsarlık kapladı"

Beşiktaş Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 yenildi. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunana Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ""Bu takımın derdi nedir şeklinde güzel bir soru sordunuz ama şu an ben buna cevap veremem. Çünkü göreve geleli 2 gün oldu. Problemleri düzeltmek için ciddi çaba harcayacağız. Bunun için geldik. Ne kadar sürer onu bilmiyorum." dedi.

15 günlük milli ara olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, "Şimdi önümüzde 15 günlük süre var. Bir sonraki lig maçının daha iyi olacağının garantisini veririm ama yarışmacı takım kimliğini kaybetmemeliyiz. Yarışmacı takım kimliğini kaybedersek esas sıkıntı o zaman başlar. Hedeften koparsan kontrolü de kaybedersin. İlk hedefimiz yarışmacı takım kimliğini yakalayıp, Beşiktaş'ın Beşiktaş gibi oynamasını sağlamak. Ancak bugün itibarıyla bizim de içimizi ciddi bir karamsarlık kapladı desem çok da yalan olmaz. Çalışacağız." diye konuştu.