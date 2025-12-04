İhlas Haber Ajansı
Bursa sise büründü! Yüksek binalar bulutların arasında kayboldu
Bursa’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, kenti adeta görünmez hale getirdi. Mudanya yolundaki yüksek binaların bulutların üzerinde beliren görüntüsü dron kamerasına yansıdı.
Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan sis dron kamerasına yansıdı. Kentin büyük bölümü sis altında kaybolurken, Mudanya yolundaki yüksek binalar göğe yükselen görüntüleriyle dikkat çekti.
Görüntülerde yalnızca bu binaların bulutların üzerine çıktığı görüldü. Ortaya çıkan kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, Bursa’nın sis altındaki halini "masalsı", "gizemli" ve "doğa ile mimarinin buluştuğu an" olarak yorumladı.
Uzmanlar, bu tür yoğun sis olaylarının özellikle kış aylarında sıkça görüldüğünü belirttiler.
