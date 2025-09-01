Aytaç Durak kimdir, sağlık durumu nasıl?

Adana'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, İstanbul'a gitmek üzere bindiği uçakta tansiyon hastalığı sebebiyle fenalaştı. Acil iniş yapan uçaktaki Durak, Tarsus'ta hastaneye kaldırıldı.

Bunun üzerine arama motorlarında "Aytaç Durak sağlık durumu nasıl?" sorusuna cevap aranıyor.

AYTAÇ DURAK'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Aytaç Durak'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Adana'nın eski belediye başkanlarından biri olan 87 yaşındaki Aytaç Durak, İstanbul'a giden uçakta tansiyon rahatsızlığı nedeniyle fenalaştı. 09:45 uçağı Çukurova Bölgesel Havalimanı'na acil iniş yapıldı. Durak, önce Tarsus'ta bir hastaneye ardından Adana'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

AYTAÇ DURAK KİMDİR?

Aytaç Durak 1938 yılında Adana'nın Karaisalı İlçesi'nde, tüccar bir ailenin altı çocuğundan ikincisi olarak doğdu.

İlkokulu Adana Gazipaşa İlkokulu'nda, ortaokulu Tepebağ Ortaokulu'nda, liseyi de Adana Erkek Lisesi'nde tamamladı. 1957 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı.

Eğitiminin ardından 1963 yılında mezun oldu. Daha sonra çalışma hayatına atıldı ve 1963-1965 yılları arasında DSİ Adana İçme Suları Şefi, 1965-1968 yılları arasında YSE yani bugünkü adıyla Köy Hizmetleri Adana İl Müdürü olarak görev yaptı. Bu süre zarfı içinde evlendi.

Askerliğini yedek subay olarak Ankara Mamak Muhabere Okulu'nda, kıta hizmetini ise Askeri Araştırma ve Geliştirme Dairesi (ARGE)'nde tamamlayarak terhis oldu ve memleketi Adana'ya döndü.

25 Mart 1984, 27 Mart 1994, 18 Nisan 1999, 28 Mart 2004 ve 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde beş kez Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilmiştir.