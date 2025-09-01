Emrah Bağdatlı kimdir, ne ile suçlanıyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, firari şüpheli Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Son olarak firari Murat Gülibrahimoğlu hakkında da aynı karar verildi. Murat Gülibrahimoğlu gibi Emrah Bağdatlı da internette şu sıralar en çok aranan isimlerden biri oldu. Peki Emrah Bağdatlı kimdir, ne iş yapar, aslen nerelidir, ne ile suçlanıyor? İşte Emrah Bağdatlı ile ilgili merak edilenler...

EMRAH BAĞDATLI KİMDİR?

Emrah Bağdatlı’nın geçmişiyle ilgili detaylı biyografik bilgi kamuoyuna tam olarak yansımamıştır. Kendisinin nereli olduğu ve ne zaman doğduğu bilinmemektedir. Bağdatlı'nın memleketinin Türkiye’nin batı illerinden birinin olduğu değerlendirilmektedir.

EMRAH BAĞDATLI NE İŞ YAPAR?

Emrah Bağdatlı'nın medya sektörüyle ilgilendiği biliniyor. Bu alanda uzmanlaşan Bağdatlı, uzun yıllar boyunca çeşitli pozisyonlarda çalışmış, belediyeye bağlı medya projelerinde aktif rol almıştır.

EMRAH BAĞDATLI NE İLE SUÇLANIYOR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında firari Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Peki Emrah Bağdatlı ne ile suçlanıyor? İşte hakkındaki iddialar; "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak"...

EMRAH BAĞDATLI NEREYE KAÇTI?

Emrah Bağdatlı, 4 Mart tarihinde İBB’ye bağlı Medya A.Ş.’ye yönelik yapılan operasyondan bir gün sonra, İpsala Sınır Kapısı’ndan Türkiye’den ayrıldığı öne sürüldü. Firarinin daha sonra ABD’ye geçtiği iddia edildi. Emrah Bağdatlı’nın, iz bırakmamak için dijital cihazlarını da Türkiye’de bıraktığı ve izole bir şekilde yurt dışına çıktığı iddia edildi.