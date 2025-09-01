Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Murat Gülibrahimoğlu kimdir, ne ile suçlanıyor? Kırmızı bültenle aranıyor...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Murat Gülibrahimoğlu kimdir, ne ile suçlanıyor? Kırmızı bültenle aranıyor...
Hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Murat Gülibrahimoğlu'nun kim olduğu araştırılıyor. Murat Gülibrahimoğlu kimdir, ne iş yapar, suçu ne, nerede kalıyor? gibi sorular merak ediliyor. İşte Murat Gülibrahimoğlu hakkında öne çıkan bilgiler...

Son dakika haberine göre  İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi. Peki Murat Gülibrahimoğlu kimdir, ne iş yapar, aslen nerelidir, ne ile suçlanıyor? İşte iş adamı Gülibrahimoğlu ile ilgili detaylar... 

MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU KİMDİR?

Murat Gülibrahimoğlu'nun İstanbullu olduğu bilinir. İnternet soruşturmalarında özel hayatı ile ilgili fazla bilgi bulunmamaktadır. Tahmini olarak 40 yaşlarının sonlarında olduğu değerlendirilmektedir. Bilgisayar mühendisi, girişimci ve yazılım uzmanıdır. Eğitim hayatı ile ilgili olarak da İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi'nden mezun olduğu bilinir. 

MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU NE İŞ YAPAR? 

Murat Gülibrahimoğlu bilgisayar mühendisidir. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Elektronik Fakültesi mezunu olan Gülibrahimoğlu, yazılım alanında uzmanlaşmıştır. Kamu ve özel sektör projelerinde üst düzey görevler almıştır. Daha çok açık kaynak kodlu yazılımlar ve ulusal işletim sistemi çalışmaları ile bilinir. 

MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU NE İLE SUÇLANIYOR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında firari iş adamı Murat Gülibrahimoğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Peki Murat Gülibrahimoğlu ne ile suçlanıyor? İşte hakkındaki iddialar; 

▪️ Kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı

▪️ Yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma

▪️ Kripto para üzerinden iz bırakmadan para transferi

▪️ İlişkili olduğu şirketler üzerinden kamu zararına işlem gerçekleştirme

