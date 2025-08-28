İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanmasının ardından Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney’in hayatı ve siyasi kariyeri merak ediliyor.

İnan Güney’in makam odasındaki belgelerle ilgili bir soruşturma daha başlatılırken, “İnan Güney kimdir, neden tutuklandı?” sorularına cevap aranıyor.

İNAN GÜNEY KİMDİR?

İnan Güney, 1977 yılında doğdu. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi’nde Yerel Yönetimler alanında yüksek lisans yaptı. 1995’te CHP Gençlik Kolları’na girerek siyasete adım atan Güney, partinin çeşitli kademelerinde görev aldı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’den aday olarak Beyoğlu Belediye Başkanlığ kazanan Güney, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İNAN GÜNEY NEDEN TUTUKLANDI?

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında İnan Güney’in de aralarında bulunduğu 44 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden 35’inin daha önce tutuklanan Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile bağlantılı olarak Medya AŞ, Kültür AŞ ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı öne sürülmüştü. Diğer 9 şüphelinin ise Ongun’un kontrolünde çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanmasında faaliyet gösterdiği ve Bağdatlı ile irtibatlarının tespit edildiği belirtilmişti.

İnan Güney de hakkındaki suçlamaların ardından tutuklanarak Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.