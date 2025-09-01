Avrupa'da transfer için son saatler! İşte son gün atılan imzalar...

Futbolda yaz transfer dönemi Avrupa'da bugün (1 Eylül) sona eriyor. İşte dev liglerde dikkat çeken son gün imzaları...

MANCHESTER CITY, DONNARUMMA'YI KADROSUNA KATTI

Gianluigi Donnarumma'da belirsizlik sona erdi. Adı Galatasaray'la da anılan İtalyan kaleci, Manchester City'ye imza atıyor. PSG ile İngiliz devi her konuda anlaşma sağladı. Donnarumma bugün sağlık kontrolünden geçiyor.

ALEXANDER ISAK, LIVERPOOL'DA: PREMIER LİG TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ

Liverpool, Alexander Isak ile her konuda anlaşmaya vardı. Kırmızılar, bu transfer için Newcastle United'a 125 milyon sterlin (yaklaşık 145 milyon euro) ödeyecek. Isak, Florian Wirtz'i geride bırakarak İngiliz futbol tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçecek.

REAL BETIS SONUNDA ALDI

Real Betis, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak takımda forma giyen Manchester United'ın Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Antony'nin bonservisini aldı. Yeşil-beyazlılar bu transfer için Kırmızı Şeytanlar'a 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek ve Anthony'nin sonraki satışından İngiliz devine yüzde 50 pay verecek.

SANCHO, ASTON VILLA'DA

Aston Villa, Jadon Sancho’yu Manchester United’dan kiralamak için anlaşmaya vardı. Villa yönetimi, Manchester United ile mali detayları görüşmek için toplantı organize edecek. Sancho'nun gün içinde açıklanması bekleniyor.

JUVENTUS'A YENİ KANAT OYUNCUSU

Juventus, Lille forması giyen Kosovalı kanat oyuncusu Edon Zhegrova transferini tamamladı. İtalyan devinin yıldız oyuncu için 20-25 milyon Euro bandında bir bonservis ödeyecek.

SHAKHTAR DONETSK'E 40 MİLYON EURO

Fulham, Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı sol kanat oyuncusu Kevin'i 40 milyon euro bonservis karşılığında renklerine bağladı ve kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirdi.