Avrupa'da transfer için son saatler! İşte son gün atılan imzalar...

Avrupa'da transfer için son saatler! İşte son gün atılan imzalar...

Avrupa'da transfer için son saatler! İşte son gün atılan imzalar...
Başta İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve İspanya La Liga olmak üzere Avrupa'nın birçok liginde 2025-2026 sezonu yaz transfer dönemi 1 Eylül'de sona eriyor. İşte son gün gerçekleşen önemli transferler...

Futbolda yaz transfer dönemi Avrupa'da bugün (1 Eylül) sona eriyor. İşte dev liglerde dikkat çeken son gün imzaları...

Avrupa'da transfer için son gün! İşte transfer dönemi kapanırken gerçekleşen transferler - 1. Resim

MANCHESTER CITY, DONNARUMMA'YI KADROSUNA KATTI

Gianluigi Donnarumma'da belirsizlik sona erdi. Adı Galatasaray'la da anılan İtalyan kaleci, Manchester City'ye imza atıyor. PSG ile İngiliz devi her konuda anlaşma sağladı. Donnarumma bugün sağlık kontrolünden geçiyor.

Avrupa'da transfer için son gün! İşte transfer dönemi kapanırken gerçekleşen transferler - 2. Resim

ALEXANDER ISAK, LIVERPOOL'DA: PREMIER LİG TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ 

Liverpool, Alexander Isak ile her konuda anlaşmaya vardı. Kırmızılar, bu transfer için Newcastle United'a 125 milyon sterlin (yaklaşık 145 milyon euro) ödeyecek. Isak, Florian Wirtz'i geride bırakarak İngiliz futbol tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçecek.

Avrupa'da transfer için son gün! İşte transfer dönemi kapanırken gerçekleşen transferler - 3. Resim

REAL BETIS SONUNDA ALDI

Real Betis, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak takımda forma giyen Manchester United'ın Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Antony'nin bonservisini aldı. Yeşil-beyazlılar bu transfer için Kırmızı Şeytanlar'a 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek ve Anthony'nin sonraki satışından İngiliz devine yüzde 50 pay verecek.

Avrupa'da transfer için son gün! İşte transfer dönemi kapanırken gerçekleşen transferler - 4. Resim

SANCHO, ASTON VILLA'DA

Aston Villa, Jadon Sancho’yu Manchester United’dan kiralamak için anlaşmaya vardı.  Villa yönetimi, Manchester United ile mali detayları görüşmek için toplantı organize edecek. Sancho'nun gün içinde açıklanması bekleniyor. 

Avrupa'da transfer için son gün! İşte transfer dönemi kapanırken gerçekleşen transferler - 5. Resim

JUVENTUS'A YENİ KANAT OYUNCUSU 

Juventus, Lille forması giyen Kosovalı kanat oyuncusu Edon Zhegrova transferini tamamladı. İtalyan devinin yıldız oyuncu için 20-25 milyon Euro bandında bir bonservis ödeyecek. 

Avrupa'da transfer için son gün! İşte transfer dönemi kapanırken gerçekleşen transferler - 6. Resim

SHAKHTAR DONETSK'E 40 MİLYON EURO

Fulham, Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı sol kanat oyuncusu Kevin'i 40 milyon euro bonservis karşılığında renklerine bağladı ve kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirdi.

