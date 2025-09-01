Barış Alper'in transfer kararı! Yönetime tepkisi dinmiyor: Şimdi başka konuşuyorlar

Sarı-kırmızılılarda son günlerin çok konuşulan ismi Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Milli futbolcu, NEOM'a transferi için geri adım atmıyor.

"AYRILIK İÇİN SÖZ VERDİLER"

HT Spor'da yer alan habere göre; milli futbolcunun, yakın çevresine yaptığı konuşmalarda, "Maaşımda iyileştirmeyi geçen sezon başında yaptılar, ayrılık için söz verdiler. Şimdi başka konuşuyorlar" ifadelerini kullandığı belirtildi.

BEKLENTİ 45-50 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı yönetim, 24 yaşındaki oyuncu için 45-50 milyon euro seviyesinde teklif gelmesi halinde transferi değerlendirmeyi düşünüyor. Ancak Suudi Arabistan kulübü, şu ana kadar bu rakamlara çıkmadı.

2 MAÇTA 3 GOL, 2 ASİST

Bu sezon Süper Lig'de 2 maçta forma giyen Barış Alper Yılmaz, 3 gol ve 2 asist ile adından söz ettirdi. Günlerce antrenmana çıkmayan 25 yaşındaki oyuncu, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının kadrosunda yer almadı.