Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Barış Alper'in transfer kararı! Yönetime tepkisi dinmiyor: Şimdi başka konuşuyorlar

Barış Alper'in transfer kararı! Yönetime tepkisi dinmiyor: Şimdi başka konuşuyorlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Barış Alper&#039;in transfer kararı! Yönetime tepkisi dinmiyor: Şimdi başka konuşuyorlar
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da Barış Alper krizi devam ediyor. Son 2 maçın kadrosunda yer almayan milli futbolcu, Suudi Arabistan ekibi NEOM'a transferi için onay beklerken; teknik direktör Okan Buruk ve Başkan Dursun Özbek ile gerçekleştirdiği görüşmelerden olumlu sonuç çıkmaması üzerine yönetime eleştirilerini sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılarda son günlerin çok konuşulan ismi Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Milli futbolcu, NEOM'a transferi için geri adım atmıyor.

Barış Alper'in kararı kesin! Yönetime tepki: Şimdi başka konuşuyorlar - 1. Resim

"AYRILIK İÇİN SÖZ VERDİLER"

HT Spor'da yer alan habere göre; milli futbolcunun, yakın çevresine yaptığı konuşmalarda, "Maaşımda iyileştirmeyi geçen sezon başında yaptılar, ayrılık için söz verdiler. Şimdi başka konuşuyorlar" ifadelerini kullandığı belirtildi.

BEKLENTİ 45-50 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı yönetim, 24 yaşındaki oyuncu için 45-50 milyon euro seviyesinde teklif gelmesi halinde transferi değerlendirmeyi düşünüyor. Ancak Suudi Arabistan kulübü, şu ana kadar bu rakamlara çıkmadı.

Barış Alper'in kararı kesin! Yönetime tepki: Şimdi başka konuşuyorlar - 2. Resim

2 MAÇTA 3 GOL, 2 ASİST

Bu sezon Süper Lig'de 2 maçta forma giyen Barış Alper Yılmaz, 3 gol ve 2 asist ile adından söz ettirdi. Günlerce antrenmana çıkmayan 25 yaşındaki oyuncu, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının kadrosunda yer almadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ederson İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek? Ederson uçak takip kodu araştırılıyor!İzmit elektrik kesintisi listesi! SEDAŞ duyurdu: Kocaeli'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için 2 isim verdi! Rıdvan Dilmen'den "20 yıllık" gerekçe - SporYeni teknik direktör için 2 isim verdi! "20 yıllık" gerekçeGalatasaray rekorlarla başladı: Hiç kaybetmedi, gol yağdırdı - SporGalatasaray rekorlarla başladı: Hiç kaybetmedi, gol yağdırdıBeşiktaş'a 3 gol atmıştı! Arda Turan'ın takımında tarihe geçen transfer - SporBeşiktaş'a 3 gol atmıştı! Tarihi imza: Dudak uçuklatan paraBu sporu Türkiye'ye yaymak istiyorlar! 160 kiloyla ısındılar, 1 ton 700 kilogramlık aracı kaldırdılar - SporBu sporu Türkiye'ye yaymak istiyorlar! 160 kiloyla ısındılar, 1 ton 700 kilogramlık aracı kaldırdılar11,5 milyon euroluk dev fiyasko! Fenerbahçe'de veda zamanı: Yeni takımı belli oldu - Spor11,5 milyon euroluk fiyasko! F.Bahçe'de veda: Yeni takımı...Fenerbahçeli yöneticiden Mourinho'ya şah-mat! "Beni tanımıyordu, artık unutamaz!" - SporFenerbahçeli yöneticiden Mourinho'ya şah-mat
Sonraki Haber Yükleniyor...