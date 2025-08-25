Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz açıklaması: "Sahip çıkmalıyız, her insan hata yapıyor"

Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz açıklaması: "Sahip çıkmalıyız, her insan hata yapıyor"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer söylentileriyle gündemde olan Barış Alper Yılmaz hakkında açıklamalarda bulundu. Buruk, "Barış, Galatasaray'a önemli hizmetler etti. Bunu unutmadan sahip çıkmalıyız. Her insan hata yapıyor." dedi.

Galatasaray deplasmanda Kayserispor'u 4-0 yendi. Maç sonu açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Okan Buruk, son günlerde transfer söylentileriyle gündemde olan Barış Alper Yılmaz hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray için çok önemli bir oyuncu olduğunu söyleyen Buruk, "Özel bir oyuncu. Çok büyük bir yanlış anlaşılma oluşuyor. Barış genç bir oyuncu. Hata da yapabilir. Bir yandan da milli oyuncu. Barış'a doğru şekilde sahip çıkmamız, sarılmamız gerekiyor. Hatalar, yanlışlar olabilir ama Barış, kötü niyetli değil. Eğer kötü niyetli olsaydı bundan önceki 2 maçta da oynamazdı. O maçta verdiği katkıları unutmuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Süreci doğru yönetmeye çalıştıklarını söyleyen Buruk, "Bir yandan kafa karışıklığı var. Bunu takıma yansıtmaması da önemliydi. Çünkü kafa karışıklığıyla takıma da zarar verecekti. Bunun önüne geçtik ve Kayseri'ye getirmedik. Barış, Galatasaray'a önemli hizmetler etti. Bunu unutmadan sahip çıkmalıyız. Her insan hata yapıyor. Onun da bunu doğru şekilde yönetmesi için yardımcı olmalıyız." dedi.

