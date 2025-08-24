Barış Alper Yılmaz'a bir tepki de Hasan Şaş'tan! “Sen Hangi Dünyada Yaşıyorsun?”

Suudi Arabistan ekiplerinden Neom SC’nin transfer listesinde yer alan BarışAlper Yılmaz, geçtiğimiz hafta idmanlara katılmadı ve Kayserispor maçı kafilesine dahil edilmedi. 25 yaşındaki futbolcunun transfer görüşmeleri Galatasaray’da krize neden olurken, oyuncunun durumu belirsizliğini koruyor. Bu gelişmeler üzerine Hasan Şaş, sporON YouTube kanalında sert açıklamalarda bulundu.

HASAN ŞAŞ'TAN BARIŞ ALPER'E SERT ELEŞTİRİ

Hasan Şaş, genç oyuncuya şu sözlerle yüklendi:

“Barış Alper Yılmaz, eğer menajerin açıklama yapıyorsa sen de onun arkasında duracaksın. ‘Hastayım’ diyemezsin. Bugün kafileyle Kayseri’ye gideceksin ve seyirciye ‘Son ana kadar Galatasaray için mücadele ediyorum’ diyeceksin. Ama sen bunu yapmadın, şimdi söz hakkı istiyorsun. Sen 2025 yılında Galatasaray’dasın, sana kim söz hakkı tanımadı? Sana Milan’dan, Inter’den, Barcelona’dan, Manchester City’den teklif mi geldi de kulüp izin vermedi? Bize gelmedi. Gelse gelse İngiltere’nin 11. ya da 12. sırasındaki takımlarından gelmiştir. Transferin bitimine 10 gün kala, Galatasaray’ın sağında, solunda, santrforunda, beklerinde oynuyorsun; herkes sana bel bağlamış. Ama sen ve menajerin kulüp üzerinde baskı üretiyorsun. Sen hangi dünyada yaşıyorsun, kime baskı yapıyorsun?”

“O PARAYI ALACAK”

Sözlerine geçmişten bir örnekle devam eden Şaş, şunları söyledi:

“Biz Sneijder’i transfer ettik. Ben o dönemde bir orta saha oyuncusunu motive etmeye çalışıyordum. Dedim ki, ‘Oğlum sözleşmen bitiyor, oyna.’ Bana, ‘Sneijder’e neden bu kadar para verdiniz?’ dedi. Sana ne? O Sneijder! Real Madrid, Inter kariyeri var, CV’si ortada. O, o parayı alacak. Bugün de Osimhen var. Tüm Avrupa istedi, Galatasaray’ı seçti, o 25 milyonu alacak. Sen kendini Osimhen’e göre değerlendirirsen, o zaman Suudi Arabistan’da top oynarsın.”