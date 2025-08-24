Kayserispor-Galatasaray karşılaşması: İlk 11'ler açıklandı
Spor Haberleri / HABER MERKEZİ
Kaynak: HABER MERKEZİ- Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı...
Galatasaray Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor. Kayseri'de oynanacak maç saat 21:30'da başlayacak.
Müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu’nun yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Mehmet Kısal yapacak. Fatih Tokail, karşılaşmanın dördüncü hakemi olacak.
İLK 11'LER
Kayserispor : Bilal, Gökhan, Hosseini, Denswil, Carole, Jung, Ackah, Mane, Mendes, Cardoso, Opoku
Galatasaray : Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Sara, Torreira, Sane, Yunus, Jakobs, Osimhen
VAR HEKEMİ AÇIKLANDI
Kayserispor-Galatasaray maçının VAR hakemi Davut Dakul Çelik oldu.
Kaynak: HABER MERKEZİEditör: Türkiye Gazetesi