Kayserispor-Galatasaray karşılaşması: İlk 11'ler açıklandı

- Güncelleme:
Kayserispor-Galatasaray karşılaşması: İlk 11&#039;ler açıklandı
Spor Haberleri  / HABER MERKEZİ

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı...

Galatasaray Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor. Kayseri'de oynanacak maç saat 21:30'da başlayacak.

Müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu’nun yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Mehmet Kısal yapacak. Fatih Tokail, karşılaşmanın dördüncü hakemi olacak.

İLK 11'LER

Kayserispor : Bilal, Gökhan, Hosseini, Denswil, Carole, Jung, Ackah, Mane, Mendes, Cardoso, Opoku

Galatasaray : Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Sara, Torreira, Sane, Yunus, Jakobs, Osimhen

VAR HEKEMİ AÇIKLANDI

Kayserispor-Galatasaray maçının VAR hakemi Davut Dakul Çelik oldu.

