Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'da bir ayrılık daha: İlk açıklama geldi! İşte anlaşma şartları...

Galatasaray'da bir ayrılık daha: İlk açıklama geldi! İşte anlaşma şartları...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Bonservisine 8 milyon euro ödenen Carlos Cuesta, Vasco da Gama forması giymeye hazırlanıyor. 26 yaşındaki Kolombiyalı stoper, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer sürecini tamamlamak için Brezilya'ya gitti.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Belçika ekibi Genk'ten kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, beklentileri karşılayamadı. Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Kolombiyalı futbolcu, sadece 6 ay sonra sarı-kırmızılılara veda ediyor.

Galatasaray'da bir ayrılık daha: İlk açıklama geldi! İşte anlaşma şartları... - 1. Resim

ŞARTA BAĞLI OPSİYON

Cuesta'nın Vasco da Gama'ya transferinin, 1,5 yıllık kiralık sözleşme üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor. Anlaşmada şarta bağlı satın alma opsiyonu da yer alacak. Cuesta'nın belirli sayıda maça çıkması halinde opsiyonun zorunlu hale geleceği öğrenildi.

Galatasaray'da bir ayrılık daha: İlk açıklama geldi! İşte anlaşma şartları... - 2. Resim

"RIO'YA GELMEKTEN MUTLUYUM"

Carlos Cuesta, sağlık kontrolü için gittiği Brezilya'da yaptığı ilk açıklamada, "Rio'ya gelmekten mutluyum, burada olmaktan mutluyum. Vasco ile her şeyi netleştirmek için buradayım. Umarım çok çabuk olur da antrenmanda olabilirim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Günlerdir aranıyorlardı... Mardin'de kaybolan aile 6 gün sonra bulunduÇağrı sonrası harekete geçildi! Sığınaklar 120 günde bitecek, bir kişiye bir metrekare alan düşecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kerem Aktürkoğlu'nun sözleri ortalığı fena karıştırdı! "Boşuna 2 futbolcudan dayak yemedi" - Spor"Bu adam boşuna 2 futbolcudan dayak yemedi"Fenerbahçe'den bir bomba daha! Yıldız futbolcu İstanbul'a geldi - SporYıldız futbolcu F.Bahçe için İstanbul'daKalede kriz var! Galatasaray yana döne kaleci arıyor - SporGalatasaray yana döne kaleci arıyor!Kerem Aktürkoğlu'na şeref tepkisi! - SporKerem Aktürkoğlu'na şeref tepkisi!Sergen Yalçın'dan olay sözler! "İçimizi ciddi bir karamsarlık kapladı" - SporSergen Yalçın'dan olay sözler! "İçimizi ciddi bir karamsarlık kapladı"Trabzon tekledi! Süper Lig'de Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı - SporTrabzon tekledi! Süper Lig'de Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı
Sonraki Haber Yükleniyor...