Galatasaray'da bir ayrılık daha: İlk açıklama geldi! İşte anlaşma şartları...

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Belçika ekibi Genk'ten kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, beklentileri karşılayamadı. Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Kolombiyalı futbolcu, sadece 6 ay sonra sarı-kırmızılılara veda ediyor.

ŞARTA BAĞLI OPSİYON

Cuesta'nın Vasco da Gama'ya transferinin, 1,5 yıllık kiralık sözleşme üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor. Anlaşmada şarta bağlı satın alma opsiyonu da yer alacak. Cuesta'nın belirli sayıda maça çıkması halinde opsiyonun zorunlu hale geleceği öğrenildi.

"RIO'YA GELMEKTEN MUTLUYUM"

Carlos Cuesta, sağlık kontrolü için gittiği Brezilya'da yaptığı ilk açıklamada, "Rio'ya gelmekten mutluyum, burada olmaktan mutluyum. Vasco ile her şeyi netleştirmek için buradayım. Umarım çok çabuk olur da antrenmanda olabilirim" ifadelerini kullandı.