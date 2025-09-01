Kalede kriz var! Galatasaray yana döne kaleci arıyor

ALİ NACİ KÜÇÜK - Transfer döneminde Leroy Sane, Osimhen ve Singo’yu kadrosuna katan Galatasaray’da kaleci ile orta saha takviyeleri henüz tamamlanamadı!

Şampiyonlar Ligi’nde başarı ve ilk 16 hedefi olan Galatasaray’da 2 Eylül gece 00.00’a kadar hem kaleci hem de orta saha takviyesi için bütün olumsuzluklara rağmen ciddi bir mesai harcanmaya başladı. M. City’nin Brezilyalı kalecisi Ederson F.Bahçe ile anlaştı ve bu ihtimal ortadan kalktı. Fakat alternatifler var.

İLKAY BEKLEMEDE

Royal Antwerp kulübünde oynayan Senne Lammens için de Aston Villa pusuda bekliyor. Sarı kırmızılıların kaleci alternatiflerinden birisi olan Belçikalı kalecinin durumu netleştirilmeye çalışılıyor. Galatasaray uzun süredir yoğun mesai harcadığı bu kaleci dışında İtalyan kaleci Giannluigi Donnaruma için PSG ile de temaslarını sürdürüyor. Galatasaray İtalyan kaleciyi kiralamak istiyor. Orta saha için ise İlkay Gündoğan dışında henüz somut bir adım yok.