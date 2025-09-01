Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Kalede kriz var! Galatasaray yana döne kaleci arıyor

Kalede kriz var! Galatasaray yana döne kaleci arıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kalede kriz var! Galatasaray yana döne kaleci arıyor
Galatasaray, Kaleci, Transfer, Donnarumma, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ederson’u F.Bahçe’ye kaptıran sarı kırmızılılar Royal Antwerp forması giyen Belçikalı file bekçisi için bütün gücüyle pazarlık yapıyor.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Transfer döneminde Leroy Sane, Osimhen ve Singo’yu kadrosuna katan Galatasaray’da kaleci ile orta saha takviyeleri henüz tamamlanamadı!

Şampiyonlar Ligi’nde başarı ve ilk 16 hedefi olan Galatasaray’da 2 Eylül gece 00.00’a kadar hem kaleci hem de orta saha takviyesi için bütün olumsuzluklara rağmen ciddi bir mesai harcanmaya başladı. M. City’nin Brezilyalı kalecisi Ederson F.Bahçe ile anlaştı ve bu ihtimal ortadan kalktı. Fakat alternatifler var.

Kalede kriz var! Galatasaray yana döne kaleci arıyor - 1. Resim

İLKAY BEKLEMEDE 

Royal Antwerp kulübünde oynayan Senne Lammens için de Aston Villa pusuda bekliyor. Sarı kırmızılıların kaleci alternatiflerinden birisi olan Belçikalı kalecinin durumu netleştirilmeye çalışılıyor. Galatasaray uzun süredir yoğun mesai harcadığı bu kaleci dışında İtalyan kaleci Giannluigi Donnaruma için PSG ile de temaslarını sürdürüyor. Galatasaray İtalyan kaleciyi kiralamak istiyor. Orta saha için ise İlkay Gündoğan dışında henüz somut bir adım yok.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kerem Aktürkoğlu'na şeref tepkisi!Hayatını kaleme alan Şehzade Osman Selahaddin Efendi: Saraylara bakınca hüzünlenmiyor şükrediyorum!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kerem Aktürkoğlu'na şeref tepkisi! - SporKerem Aktürkoğlu'na şeref tepkisi!Sergen Yalçın'dan olay sözler! "İçimizi ciddi bir karamsarlık kapladı" - SporSergen Yalçın'dan olay sözler! "İçimizi ciddi bir karamsarlık kapladı"Trabzon tekledi! Süper Lig'de Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı - SporTrabzon tekledi! Süper Lig'de Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadıFener’den transfer şov! Kerem formayı giydi, Asensio yola çıktı! Ederson'da bugün geliyor... - Spor2 yıldız geliyor, 2 de ayrılık var!Liverpool, M.City, Aston Villa, Stuttgart... Rakipler ligde ne yaptı? - SporG.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri ligde ne yaptı?Mourinho sonrası ipleri eline aldı! Zeki Murat Göle'den Gençlerbirliği galibiyeti sonrası çarpıcı sözler - SporMourinho sonrası ipleri eline aldı! Göle'den çarpıcı sözler
Sonraki Haber Yükleniyor...