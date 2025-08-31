Galatasaray’dan Jelert hamlesi: Southampton’a kiralandı, satın alma opsiyonu var

Galatasaray, Elias Jelert Kristensen’in 2025/2026 sezonu için Southampton Football Club Limited’e satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Southampton, Galatasaray’a 300.000 avro geçici transfer bedeli ödeyecek ve maksimum 250.000 avro bonus verecek. Ayrıca futbolcunun maaşları da İngiliz kulübü tarafından karşılanacak.

Satın alma opsiyonunun devreye girmesi halinde, Southampton, Galatasaray’a 8.500.000 avroluk transfer bedeli ödeyecek. Ek olarak, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 10’luk bölümü de Galatasaray’a aktarılacak.

Galatasaray yönetimi, genç sağ bekin İngiltere’de deneyim kazanarak gelişimini sürdürmesini hedeflerken, taraftarlar Jelert’in performansını yakından takip edecek.