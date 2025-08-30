Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk rakibi kim oldu?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk rakibi kim oldu?

Güncelleme:
Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç fikstürü belli oldu. Buna göre, sarı-kırmızılı takım iç ve dış sahada 4'er tane olmak üzere toplam 8 müsabakaya çıkacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını kiminle olduğu merak konusu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasında oynanacak maçların programı açıklandı. Buna göre, Galatasaray’ını 8 karşılaşmanın da tarihleri belli oldu.

Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçı kiminle? İşte tüm ayrıntılar...

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK RAKİBİ KİM OLDU?

UEFA tarafından paylaşılan fikstüre göre Galatasaray ilk maçını Frankfurt ile deplasmanda 18 Eylül'de oynayacak. 

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

18 Eylül 2025 - Eintracht Frankfurt (D)

30 Eylül 2025 - Liverpool (E)

22 Ekim 2025 - FK Bodo Glimt (E)

5 Kasım 2025 - Ajax (D)

25 Kasım 2025 - Union Saint-Gilloise (E)

9 Aralık 2025 - Monaco (D)

21 Ocak 2026 - Atletico Madrid (E)

28 Ocak 2026 - Manchester City (D)

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi finali, 30 Mayıs 2026'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak.

