Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu! İlk maç Frankfurt'la
Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu. Buna göre ilk maç 18 Eylül Perşembe günü Frankfurt ile deplasmanda oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonu lig aşaması eşleşmeleri kuraları Monaco’da çekilirken, Türkiye'yi temsil eden tek Türk temsilcisi Galatasaray'ın rakipleri de netleşmişti.
GÜÇLÜ RAKİPLERİ VAR
Sarı-kırmızılar, Devler Ligi'nde Liverpool, Manchester City (D), Eintracht Frankfurt (D), Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Ajax (D), Monaco (D) ve Union SG ile karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçını evinde, 4 maçını deplasmanda oynayacak Galatasaray, 8 maç sonunda ilk 8'de yer alması halinde adını son 16 turuna yazdıracak. Galatasaray, lig aşamasını 9 ila 24. sıralar arasında tamamlaması halinde ise son 16 için play-off oynayacak.
Bugün de UEFA Şampiyonlar Ligi maç fikstürü belli oldu. Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 18 Eylül Perşembe günü Frankfurt ile karşılaşacak.
İşte Galatasaray'ın oynayacağı maçlar:
18 Eylül / Eintracht Frankfurt - Galatasaray
30 Eylül / Galatasaray - Liverpool
22 Ekim / Galatasaray - Bodo/Glimt
5 Kasım / Ajax - Galatasaray
25 Kasım / Galatasaray - Union Saint-Gilloise
9 Aralık / Monaco - Galatasaray
21 Ocak / Galatasaray - Atletico Madrid
28 Ocak /Manchester City - Galatasaray