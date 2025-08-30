Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu! İlk maç Frankfurt'la

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonu lig aşaması eşleşmeleri kuraları Monaco’da çekilirken, Türkiye'yi temsil eden tek Türk temsilcisi Galatasaray'ın rakipleri de netleşmişti.

GÜÇLÜ RAKİPLERİ VAR

Sarı-kırmızılar, Devler Ligi'nde Liverpool, Manchester City (D), Eintracht Frankfurt (D), Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Ajax (D), Monaco (D) ve Union SG ile karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçını evinde, 4 maçını deplasmanda oynayacak Galatasaray, 8 maç sonunda ilk 8'de yer alması halinde adını son 16 turuna yazdıracak. Galatasaray, lig aşamasını 9 ila 24. sıralar arasında tamamlaması halinde ise son 16 için play-off oynayacak.

Bugün de UEFA Şampiyonlar Ligi maç fikstürü belli oldu. Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 18 Eylül Perşembe günü Frankfurt ile karşılaşacak.

İşte Galatasaray'ın oynayacağı maçlar:

18 Eylül / Eintracht Frankfurt - Galatasaray

30 Eylül / Galatasaray - Liverpool

22 Ekim / Galatasaray - Bodo/Glimt

5 Kasım / Ajax - Galatasaray

25 Kasım / Galatasaray - Union Saint-Gilloise

9 Aralık / Monaco - Galatasaray

21 Ocak / Galatasaray - Atletico Madrid

28 Ocak /Manchester City - Galatasaray