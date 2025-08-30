Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş resmen açıkladı! Sergen Yalçın teknik direktör oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

İsviçre temsilcisi Lausanne'a elenerek Avrupa kupalarına veda eden Beşiktaş, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırmıştı.

Teknik adam Beşiktaş'ta sadece 223 gün görevde kalabildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Bu ayrılığın ardından kulislerde Sergen Yalçın adı geçiyordu. Siyah-Beyazlı kulüp beklenen açıklamayı resmen yaptı.

Beşiktaş resmen açıkladı! Sergen Yalçın teknik direktör oldu - 1. Resim

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır.”

 

