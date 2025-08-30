Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Galatasaray'ın hamlesi planları altüst edebilir

- Güncelleme:
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile el sıkıştı ancak milli futbolcunun eski takımı Galatasaray'ın hamlesi tüm planları altüst edebilir. İşte sarı-lacivertlileri bekleyen büyük tehlike...

Teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, transferde ise büyük bombayı patlattı. Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için bir süredir Portekiz ekibi ile iletişimde olan sarı-lacivertliler, anlaşmaya vardı.

DİKKAT ÇEKEN 'GALATASARAY' DETAYI

Benfica, dün yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile 22.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardıklarını, koşullara bağlı olarak da Kerem Aktürkoğlu için 2.5 milyon euro bonus ödemesi yapılacağını duyurdu. Öte yandan yapılan açıklamada yer alan 'Galatasaray' detayı dikkat çekti.

YENİ KRİZ KAPIDA

Açıklamada, sarı-kırmızılıların  transfer koşulları ile ilgili bilgilendirildiği belirtilmişti. Bu konuyla ilgili ortaya atılan iddia ise gündeme bomba gibi düştü. Fenerbahçe'nin, Kerem Aktürkoğlu transferinde yeni bir krizle karşı karşıya olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Galatasaray'ın hamlesi planları altüst edebilir - 1. Resim

AVRUPA LİSTESİ ZOR GİREBİLİR

Sözcü'nün haberine göre; Galatasaray'ın, Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek için önceliği var ve Benfica'ya 5 gün için dönüş yapması gerekiyor. Sarı-kırmızılıların bu 5 günün tamamını kullanması durumunda Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu Avrupa Ligi listesine yazamayacak çünkü UEFA'ya isim bildirme 2 Eylül'de sona eriyor.

