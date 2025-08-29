Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş hamlesi! O hareket dikkatlerden kaçmadı

Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş hamlesi! O hareket dikkatlerden kaçmadı

Spor Haberleri

Teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattı. Transfer açıklamasından saatler önce Aktürkoğlu cephesinden gelen Mert Hakan Yandaş hamlesi ise dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...

Portekiz ekibi Benfica'ya elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde bu açıklamanın ardından transfer hareketliliği yaşanırken, uzun zamandır gündemde olan Kerem Aktürkoğlu cephesinde önemli gelişmeler yaşandı.

BENFICA RESMEN DUYURDU

Benfica, Kerem'in 22.5 milyon euro + 2.5 milyon euro bonus karşılığında sarı-lacivertlilere transfer olduğunu duyurdu. Bu hamleden birkaç saat önce Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medya hesabından yaşanan hareketlilik ise adeta bu açıklamanın habercisiydi.

AKTÜRKOĞLU'NDAN 'YANDAŞ' HAMLESİ

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın açıklamasından kısa bir süre önce Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını sildi. Ayrıca Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş hamlesi de geldi.

O YORUMU DA SİLDİ

Galatasaray futbolcusu Yunus Akgün'ün, Fenerbahçe galibiyeti sonrası yaptığı paylaşımın altına kavga ettiği Mert Hakan Yandaş için "Kulübeden izlesin" yorumu yapan Aktürkoğlu, bu yorumu da sildi.

Aktürkoğlu'nın bu hamlesi, taraftarların dikkatinden kaçmadı.

