Dünya Altın Konseyi’nin (WGC) yayımladığı son rapor altın yatırımcılarının dikkatini çekti. 2025'te 50'den fazla tarihi rekor kıran altın fiyatlarında 2026 yılının da beklenmedik gelişmelere sahne olabileceği tahmin edildi.

Dünya Altın Konseyi (WGC) altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir rapor yayımladı. Raporda altının 2025 yılındaki olağanüstü performansına dikkat çekilerek 2026'nın da beklenmedik gelişmelere sahne olabileceği vurgulandı.

2025'TE 50'DEN FAZLA REKOR KIRILDI

Rapora göre altın, 2025'te 50'den fazla tarihi rekor kırdı ve yüzde 60'ın üzerinde getiri sağlayarak yatırımcılarına büyük kazanç sağladı. Bu güçlü performans; jeopolitik gerginliklerin artması, ABD dolarındaki zayıflık, güvenli liman talebi ve olumlu fiyat momentumu gibi faktörlerin birleşimiyle desteklendi. Hem bireysel yatırımcılar hem de merkez bankaları, belirsizlik ortamında portföylerindeki altın payında artışa gitti.

Dünya Altın Konseyi'nden çarpıcı tahmin! 2026 sürprizlerle dolu

2026'DA SÜRPRİZLER MÜMKÜN

WGC'nin değerlendirmesine göre 2026 yılı, jeoekonomik risklerin şekillendireceği bir görünümle karşı karşıya. Mevcut koşulların devam etmesi halinde altın fiyatlarının belirli bir aralıkta dengelenmesi bekleniyor. Ancak 2025'teki dalgalı seyir, gelecek yılın da sürprizlere açık olduğunu gösteriyor.

EKONOMİK GİDİŞATA GÖRE FARKLI SENARYOLAR

Büyüme yavaşlar ve faizler düşerse altın ılımlı kazançlar elde edebilir. Küresel risklerin arttığı keskin bir daralma yaşanırsa altın çok daha güçlü bir performans sergileyebilir. Trump yönetiminin politikaları ekonomik büyümeyi hızlandırırsa, daha yüksek faiz ve güçlü dolar altın fiyatlarını aşağı çekebilir.

PİYASAYI ETKİLEYECEK EK FAKTÖRLER

Merkez bankalarının altın alım iştahı, geri dönüşüm trendleri ve piyasa oynaklığındaki değişimler de 2026 performansında belirleyici olacak. Buna rağmen rapor, altının özellikle belirsizlik dönemlerinde bir portföy sigortası ve istikrar unsuru olarak önemini koruduğunu vurguluyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası