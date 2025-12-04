Tera Portföy, fon yelpazesini genişleterek yatırımcıların farklı piyasa koşullarına uygun, güvenilir ve erişilebilir yatırım çözümlerine olan taleplerinin arttığı bu dönemde iki yeni ürünü TLV - Tera Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu ile FSU - Tera Portföy Fon Sepeti Fonu’nu yatırımcıların hizmetine sundu.

Toplamda 111,5 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşan ve varlık büyüklüğünü hızla artıran Tera Portföy, serbest fonlardan girişim sermayesi yatırım fonlarına, gayrimenkul yatırım fonlarından para piyasası fonlarına kadar sahip olduğu geniş ürün yelpazesini, yeni ürünleri katılım esaslı para piyasası fonu ve çoklu varlık yapısına sahip fon sepeti fonu ile güçlendirerek, yatırımcılara hem güvenli liman hem de seçici büyüme imkânı sunuyor.

TEFAS üzerinden işlem görmeye başlayan yeni fonlar, Tera Portföy’ün sermaye piyasalarındaki büyüme stratejisinin önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

FSU - TERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Yerli ve yabancı yatırım fonlarına yatırım yapabilen yapısı sayesinde yatırımcılara orta ve uzun vadeli perspektifte çeşitlendirilmiş portföy fırsatları sunuyor. Piyasa koşullarına bağlı olarak daha agresif ya da daha korumacı pozisyon alabilen dinamik yönetim anlayışıyla, TL bazında yüksek getiri hedefleyen bu fon, farklı piyasa döngülerine uyum sağlayabilen esnek bir yapı vadediyor.

TLV - TERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

TLV ise faize duyarlı yatırımcılar için özel olarak tasarlandı. Katılım finans prensiplerine uygun yatırım araçlarından oluşan portföyüyle kısa vadeli ve istikrarlı getiri sunmayı amaçlayan fon, ağırlıklı ortalama vadesi günlük hesaplanarak kırk beş (45) günü aşmayacak şekilde yönetiliyor. Yalnızca Türk lirası cinsi varlıklardan oluşan fon, anapara değerini koruma hedefi ve günlük giriş çıkış avantajı ile yüksek likiditeye ihtiyaç duyan yatırımcılar için cazip bir alternatif oluşturuyor. Fonun faizsiz finans ilkelerine uygunluğu ise İktisadi Araştırmalar Vakfı Danışma Komitesi tarafından gözetiliyor.

103 bin yatırımcının tercihi haline gelmiş olan Tera Portföy’ün yönettiği TP2 - Tera Portföy Para Piyasası Fonu 1 Aralık 2025 TEFAS verilerine göre son bir aylık getiride tüm para piyasası fonları arasında birinci sıraya yerleşirken, TLY - Tera Portföy Birinci Serbest Fon da yılbaşından bu yana tüm serbest fonlar arasında lider konuma ulaştı. Tera Portföy yatırımcıların hizmetine sunduğu iki yeni fon ürünü ile de başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor.

21 Kasım 2025 itibarıyla yatırımcılarla buluşan yeni fonlar Fon Sepeti Fonu ve Para Piyasası Katılım Fonu’na yatırımcılar TEFAS üzerinden kolaylıkla katılım sağlayabiliyor. Yeni fonlar hakkında detaylı bilgilere Tera Portföy’ün web sitesi üzerinden de erişilebiliyor.

