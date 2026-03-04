Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, hedeflerinin bir sezonluk çıkış olmadığını vurgulayarak, "En temel amacımız her sezon yarışan bir Trabzonspor inşa etmek" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisinde yer alan yazısında, sportif akıl ve kurumsal güç üzerine kurulu bir modelle kalıcı bir yapı oluşturmak istediklerini belirtti. Bordo-mavili kulübün köklü tarihine vurgu yapan Doğan, "Trabzonspor camiası kurulduğu günden bu yana kendi şartları içinde düşünme cesareti gösteren bir spor aklının temsilcisi olmuştur. Merkezden beslenmemiş, kendi dinamiklerini üreten bir yapı kurmuştur. Bugün hedefimiz bu karakteri çağın gereklilikleriyle buluşturmaktır" değerlendirmesini yaptı.

Ertuğrul Doğan

"FİNANSAL YAPILANMA ÖNCELİKLİ BAŞLIĞIMIZ"

Göreve geldiklerinde kulübün ekonomik ve sportif anlamda kalıcı bir güce nasıl dönüştürüleceği sorusuna odaklandıklarını ifade eden Doğan, bu hedef doğrultusunda üç ana eksen belirlediklerini kaydetti. Finansal yeniden yapılanmanın öncelikli başlık olduğunu belirten Doğan, "Kulübümüzün sürdürülebilirliği için mali disiplin vazgeçilmezdir. Gelir-gider dengesini sağlamak, borç yükünü azaltmak ve kaynak kullanımında rasyonel davranmak temel önceliğimiz olmuştur. Kısa vadeli rahatlama sağlayan geçici çözümler yerine uzun vadeli bir finansal mimari kurmayı tercih ettik. Amacımız Trabzonspor’un geleceğini ipotek altına almadan büyüyen bir ekonomik model oluşturmaktır. Şu ana kadar gayet iyi bir yolda olduğumuzu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ ASLA BİR SEZONLUK ÇIKIŞ OLMADI"

Modern futbolda planlamanın önemine dikkat çeken Doğan, transfer politikalarında dengeyi esas aldıklarını belirtti: Modern futbolu tek başına tutkuyla yönetemeyiz. Bunun için planlama ve veri temelli yaklaşım gerekir. Kulübümüzün kendi üretim gücünü yükseltmeyi stratejik öncelik haline getirdik. Hedefimiz asla bir sezonluk çıkış olmadı, olmayacak da. Her sezon yarışan bir Trabzonspor inşa etmek en temel amacımızdır.

Trabzonspor, Süper Lig'de 51 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.

"KURUMSAL DİSİPLİN YÖNETİM ANLAYIŞIMIZIN TEMELİ"

Trabzonspor’un marka değerini artırmaya yönelik çalışmalara da değinen Doğan, sponsorluk yapısının güçlendirilmesi, dijitalleşme süreçlerinin hızlandırılması ve kurumsal yönetim standartlarının yükseltilmesi için sistemli bir dönüşüm başlattıklarını belirtti. Doğan, "Trabzonspor çok büyük bir markadır. Bu markanın değerini artırmak için şeffaflık, hesap verebilirlik ve kurumsal disiplin yönetim anlayışımızın temelidir" sömlerini sarf etti.

"YOL UZUN, HEDEF BÜYÜK"

Trabzonspor’un geleceğinin stratejik sabır ve ortak akılla şekilleneceğini dile getiren Doğan, sözlerini şöyle tamamladı:

Bugün geldiğimiz noktada önemli mesafeler kat edildi. Ancak yol uzun ve hedef büyüktür. Trabzonspor’un geleceği, günü kurtaran reflekslerden tamamen uzak stratejik sabır ve ortak akılla şekillenecektir. Trabzonspor ekonomik akılla, sportif cesaretle, kurumsal disiplinle ve toplumsal birliktelik üzerine yükselişini sürdürecektir. Gelecek bu ilkelerin oluşturduğu zeminde inşa edilecektir.

