Sivas’ta 2026 yılının başından itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, özellikle Gürün ilçesinin yüksek kesimlerinde hayatı felç etti. Beypınar köyünde kar kalınlığı 2 metreye ulaşırken, yol açma çalışması yapan İl Özel İdaresi ekipleri iş makinelerinin boyunu aşan kar kütleleriyle mücadele ediyor. Karla kaplı yolların açılması için ekiplerin yoğun mesaisi devam ederken, ortaya çıkan görüntüler kışın sertliğini gözler önüne serdi.

