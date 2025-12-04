TFF 1'inci Lig'de 16'ncı hafta hakemleri belli oldu
Trendyol 1'inci Lig'de 6 Aralık Cumartesi, 7 Aralık Pazar ve 8 Aralık Pazartesi tarihlerinde oynanacak 16'ncı hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1'inci Lig'in 16'ncı haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.
6 Aralık Cumartesi
13.30 Serikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Amed Sportif Faaliyetler: Turgut Doman
19.00 Esenler Erokspor-Sakaryaspor: Burak Pakkan
7 Aralık Pazar
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Adana Demirspor: Davut Dakul Çelik
13.30 Boluspor-Erzurumspor FK: Batuhan Kolak
16.00 Manisa FK-İmaj Altyapı Vanspor: İlker Yasin Avcı
19.00 İstanbulspor-Özbelsan Sivasspor: Çağdaş Altay
8 Aralık Pazartesi
14.30 Atakaş Hatayspor-SMS Grup Sarıyerspor: Ömer Faruk Turtay
14.30 Bandırmaspor-Sipay Bodrum FK: Ozan Ergün
20.00 Arca Çorum FK-Atko Grup Pendikspor: Alper Akarsu