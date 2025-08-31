Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a sert tepki: "Biz ahlak dersi vermedik!"

Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu için rüçhan hakkını kullanmayacağını "ahlak dersi vererek" sözleriyle açıklamasına ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dİlmen tepki gösterdi. 

Kerem Aktürkoğlu'nun, Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olması Türkiye gündemine oturmuştu. Benfica ile Galatasaray arasındaki anlaşmadan dolayı sarı kırmızılı kulübün 5 günlük rüçhan hakkı olduğu ortaya çıkmıştı. Galatasaray'ın bu hakkı kullanması durumunda Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'nu 2 Eylül'de bildirilmesi gereken Avrupa Ligi kadrosuna yazamayacağı belirtilmişti. 

Galatasaray cephesi rüçhan hakkını kullanmayacağını açıklamıştı. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, "Galatasaray, ahlak dersi vererek Kerem Aktürkoğlu için rüçhan hakkını kullanmayacak ve Avrupa listesine yazılmasında sıkıntı çıkarmayacağız." açıklamasında bulunmuştu. 

RIDVAN DİLMEN'DEN GALATASARAY'A SERT TEPKİ

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'ın yaptığı açıklamalar ile ilgili konuştu. HT Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen,Eray Yazgan'ın sözlerine cevap verdi.

Açıklamaları yanlış bulan Rıdvan Dilmen, "Ahlak ve ahlaksızlık kelimesi çok kolay kullanılacak kelimeler değildir. Fenerbahçe için de, Eray Yazgan için de geçerlidir. Kerem konusunu ahlaka bağlamak doğru değildir." dedi.

"BİZ GALATASARAY İSTEDİ DİYE MAÇI ERTELEDİK"

Geçmiş yıllarda yaşanan bir olayı anlatan Dilmen, "Ben kendisine de bir şey anlatayım. Galatasaray, Monaco'yu eleyip yarı finale çıktı. Biz Fenerbahçe'yle şampiyonluğa oynuyoruz. Beşiktaş ve Galatasaray da oynuyor, acayip bir yarış. Galatasaray maçı ertelemek istedi, rakibi biziz. Bizim kulübümüz kabul etti ve Galatasaray yarı finale kaldı. Biz de ahlak dersi falan vermedik, biz yapmamız gerekeni yaptık." ifadelerini kullandı.

 

