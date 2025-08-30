Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray cephesinden Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Fenerbahçe'nin Avrupa listesi için..."

Galatasaray cephesinden Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Fenerbahçe'nin Avrupa listesi için..."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray cephesinden Kerem Aktürkoğlu açıklaması! &quot;Fenerbahçe&#039;nin Avrupa listesi için...&quot;
Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Fenerbahçe, Avrupa Ligi, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın eski futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun, Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olması Türkiye gündemine oturmuştu. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferine dair, Aktürkoğlu'nun sarı-lacivertli kulüpte Avrupa listesine girişinin engellenip engellenmeyeceği ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun, Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olması Türkiye gündemine oturmuştu.

AKTÜRKOĞLU İÇİN 'AVRUPA LİSTESİ' AÇIKLAMASI

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda kulüp genel sekreteri Eray Yazgan, Rams Park'ta açıklamalarda bulundu. Yazgan, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferine değindi.

Galatasaray cephesinden Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

"SIKINTI ÇIKARMAYACAĞIZ"

Yazgan, şu ifadeleri kullandı:

Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için öncelik hakkımız var ve 5 günlük süre 5 Eylül Cuma günü doluyor. Fenerbahçe'nin bu gerçeklikten bihaber olarak bu süreci geçirmesini şaşkınlıkla karşılıyoruz. Galatasaray, Türk olmayan takımları yenme gayesiyle kurulmuş bir takımdır.

Galatasaray, ahlak dersi vererek Kerem Aktürkoğlu için rüçhan hakkını kullanmayacak ve Avrupa listesine yazılmasında sıkıntı çıkarmayacağız.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Anta Toros kimdir, neden öldü, hastalığı neydi, kaç yaşındaydı? Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'de şok sakatlık! Süper Lig ekibine karşı forma giyemeyecek - SporFenerbahçe'de şok sakatlık!Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlar, birlik oldu! Hem Mourinho, hem de Solskjaer için helva dağıttılar - SporEzeli rakipler Mourinho-Solskjaer helvasında birlik olduMutlu olmasaydı Fener'e gol atmazdı! Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu için flaş sözler - Spor"Mutlu olmasaydı Fener'e gol atmazdı!"18 Eylül'de Galatasaray'ın karşısına çıkacak! Can Uzun Bundesliga'da fırtına gibi esiyor - Spor18 Eylül'de Galatasaray'ın karşısına çıkacak!Fenerbahçe’ye transfer piyangosu! Genç oyuncu Yusuf Akçiçek 22 milyon avroya transfer oldu iddiası - SporGenç oyuncu 22 milyon avroya transfer oldu iddiasıM'Baye yeniden Süper Lig'de! Gençlerbirliği Senegalli forveti kadrosuna kattı - SporM'Baye yeniden Süper Lig'de!
Sonraki Haber Yükleniyor...