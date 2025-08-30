Galatasaray cephesinden Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Fenerbahçe'nin Avrupa listesi için..."
Galatasaray'ın eski futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun, Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olması Türkiye gündemine oturmuştu. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferine dair, Aktürkoğlu'nun sarı-lacivertli kulüpte Avrupa listesine girişinin engellenip engellenmeyeceği ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu.
AKTÜRKOĞLU İÇİN 'AVRUPA LİSTESİ' AÇIKLAMASI
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda kulüp genel sekreteri Eray Yazgan, Rams Park'ta açıklamalarda bulundu. Yazgan, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferine değindi.
"SIKINTI ÇIKARMAYACAĞIZ"
Yazgan, şu ifadeleri kullandı:
Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için öncelik hakkımız var ve 5 günlük süre 5 Eylül Cuma günü doluyor. Fenerbahçe'nin bu gerçeklikten bihaber olarak bu süreci geçirmesini şaşkınlıkla karşılıyoruz. Galatasaray, Türk olmayan takımları yenme gayesiyle kurulmuş bir takımdır.
Galatasaray, ahlak dersi vererek Kerem Aktürkoğlu için rüçhan hakkını kullanmayacak ve Avrupa listesine yazılmasında sıkıntı çıkarmayacağız.
