Haberler > Spor > 18 Eylül'de Galatasaray'ın karşısına çıkacak! Can Uzun Bundesliga'da fırtına gibi esiyor

18 Eylül'de Galatasaray'ın karşısına çıkacak! Can Uzun Bundesliga'da fırtına gibi esiyor

- Güncelleme:
18 Eylül&#039;de Galatasaray&#039;ın karşısına çıkacak! Can Uzun Bundesliga&#039;da fırtına gibi esiyor
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Can Uzun, Bundesliga'da sezona fırtına gibi bir başlangıç yaptı. 19 yaşındaki A Milli Takım yıldızı Uzun, 18 Eylül’de Almanya’da Galatasaray’a karşı Şampiyonlar Ligi’nde sahaya çıkacak.

Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak, yaşadığı sakatlığın ardından 452 gün sonra maç kadrosuna alındı.

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Hoffenheim, sahasında Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. Milli futbolcular Can Uzun ile Ozan Kabak'ın rakip olduğu mücadelede Frankfurt 3 puana 3 golle ulaştı.

18 Eylül'de Galatasaray'ın karşısına çıkacak! Can Uzun Bundesliga'da fırtına gibi esiyor - 1. Resim

CAN UZUN'DAN GÖZ KAMAŞTIRAN BAŞLANGIÇ

Müsabakaya 11'de başlayan Can Uzun, 51. dakikada fileleri havalandırdı. Can, maçın 63. dakikasında yerini Nathaniel Brown'a bıraktı. Frankfurt 2 haftada 6 puana ulaşırken, 19 yaşındaki futbolcu 2 haftada 4 gollük katkı sağladı.

Hoffenheim karşısında takımın diğer golleri Ritsu Doan'dan geldi. Ev sahibi 90. dakikada Grischa Prömel ile tek golü buldu.

18 Eylül'de Galatasaray'ın karşısına çıkacak! Can Uzun Bundesliga'da fırtına gibi esiyor - 2. Resim

Öte yandan bir diğer milli oyuncu Ozan Kabak ise 452 gün sonra resmi bir maçın kadrosuna dahil edildi.

A Milli Futbol Takımı'nın 4 Haziran 2024'te İtalya ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Ozan Kabak'ın daha sonra yapılan muayenesinde sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilmişti. Uzun süren tedavisi nedeniyle 2024-2025 sezonunda maça çıkamayan Ozan, yeni sezon itibarıyla futbola döndü.

18 EYLÜL'DE GALATASARAY'A KARŞI OYNAYACAK

A milli oyuncu Can Uzun, 18 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynayacak.

Maç, Almanya'da gerçekleştirilecek

Zelenskiy Modi ile görüştü! Hindistan başbakanı Rusya'ya baskı için sinyal verdi!
