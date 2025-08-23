Can Uzun'dan muhteşem başlangıç: 25 dakikada 1 gol 2 asist!

Bundesliga'da yeni sezon başladı. Eintracht Frankfurt, kendi sahasında Werder Bremen ile karşılaşıyor.

Werder Bremen karşısında Eintracht Frankfurt'un ilk 11'inde oyuna başlayan milli futbolcu Can Uzun, mükemmel bir sezon başlangıcı yaptı. Karşılaşmanın 22. dakikasında ceza sahası dışından vurduğu şutla takımını 1-0 öne geçiren Can Uzun, 25. ve 47. dakikalarda da Jean-Matteo Bahoya Negoce'ye yaptığı asistlerle 3 golde de pay sahibi oldu.

Eintracht Frankfurt, 70. dakikada Ansgar Knauff'un golüyle 4-1 öne geçti. Werder Bremen'in tek golünü 48. dakikada Justin Njinmah attı.

İlgili Haber 3'ünün ortak bir özelliği var! İşte en pahalı 10 Türk futbolcu

Karşılaşma Eintracht Frankfurt'un 4-1'lik üstünlüğüyle devam ediyor.

CAN UZUN KİMDİR?

11 Kasım 2005 yılında Almanya’nın Regensburg, şehrinde dünyaya gelen oyuncu orta saha ve on numara mevkilerinde forma giyiyor.

Kariyerine Nürnberg altyapısında başlayan oyuncu 19/20 sezonunda Ingolstadt, altyapısına transfer oldu. Buradan ise tekrar Nürnberg altyapısında kariyerine devam etti.

Nürnberg U17, U19 takımlarında forma giyen genç oyuncu 2023/24 sezonunda A takıma yükseldi.

Bu sezon 2. Budesliga’da 21 karşılaşmada forma giyen genç oyuncu 12 gol ve 1 asist yaptı.

Oyuncunun takımıyla 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunurken etkili sağ ayağı ile dikkat çekiyor.

Can Uzun Türkiye ile U17, U18 ve U21 yaş kategorilerinde oynadı. Genç oyuncu A Milli Takım terciihini de Türkiye'den yana yaptı. Can Uzun, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı tercih etmesiyle ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kalbimiin sesini dinledim" ifadelerini kullandı.