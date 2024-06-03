ÖZEL | Kenan Yıldız ve Can Uzun, EURO 2024 öncesi hayallerini anlattı! 'İdolüm İlhan Mansız'

A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosunda bulunan Kenan Yıldız ve Can Uzun ile EURO 2024 öncesi buluştuk. Almanya'daki dev turnuvaya hazır olduklarını belirten iki yıldız da çok çalışmaları gerektiğini dile getirdi.

FERHAT KIZILTAŞ'IN HABERİ — A Milli Takım'ın genç futbolcularından Kenan Yıldız ile Can Uzun ile TFF Riva Tesisleri'nde bir araya geldik.

Almanya'da gerçekleşecek EURO 2024 öncesi görüşlerini paylaşan iki futbolcu da heyecanlı ve onurlu olduklarını açıkladı.

Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'te 32 maça çıkan Can Uzun, 19 gol ve 4 asist katkısı yaparken, Juventuslu Kenan Yıldız, 32 maçta 4 gol atıp, 2 asist yaptı.

KENAN YILDIZ VE CAN UZUN'UN ÖNE ÇIKAN İFADELERİ

Almanya ile oynanan milli maçı senin için bir doğuş oldu mu? Bu kadar özgüvenli durmayı nasıl başarıyorsun?

Kenan Yıldız: Almanya maçını bir nebze o noktada sayabiliriz ama ben Juventus A Takımı'nda da o dönem oynuyordum. Özgüven konusuna ve yaptığım vuruşlara gelince de maç esnasında olunca gelişigüzel, rahat yaptığım bir şey. Düşünerek değil de doğal bir şekilde yapıyorum.

Genç ve Avrupa'nın önemli liglerinde oynayan oyunculara sahipsiniz. EURO 2024'te milli takımdan beklenti yüksek ve bu sizin için ekstra baskı oluşturuyor mu?

Kenan Yıldız: Biz futbolcular olarak çok çalışıp, en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Baskı altında olan bir iş yaptığımızı ve onunla da mücadele etmem gerektiğini biliyorum.

Can Uzun: Bu noktada ben de Kenan'a katılıyorum. Genç ve yetenekli bir takıma sahibiz ama sadece çok çalışarak en iyisini yapabiliriz. Neler yapabileceğimizi şu an öngöremiyoruz.

Genç bir oyuncu grubu var. Takımdaki tecrübeli isimlerle iletişiminiz nasıl?

Can Uzun: Tecrübeli abilerimizle sürekli konuşuyoruz. Özellikle Hakan Çalhanoğlu gibi geçmişi dolu olan isimlerle nelerle karşılaşacağımızı, ne yapmamız gerektiğini konuşuyoruz. Onlarla beraber olmak bizim için çok değerli.

Euro 2024'te yer almak futbolcuların hayali. Bu sizde nasıl bir duygu oluşturdu? Genç oyuncularsınız ve milli takımda hayaliniz neler?

Kenan Yıldız: Çok genciz ama çok güzel bir hissiyatımız var. Burada oynabilmek bize onur veriyor. Çünkü kendiz ülkenizi temsil ediyorsunuz ve bunlar güzel bir duydu.

Can Uzun: Çok güzel bir jenerasyona sahibiz ve bunun keyfini çıkarmak istiyoruz. Herkesi de gurulandırmak istiyoruz.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile ilişkiniz nasıl? Size çok güveniyor ve EURO 2024 kadrosuna çağırdı?

Kenan Yıldız: Öncelikle bizi sevenlere teşekkür ederim. Umarım hepsi pozitif anlamda bizi takip ediyordur. Hocamız bizim için çok önemli. Sürekli bizimle çok yakın ve ilgileniyor.

Can Uzun: Hocama teşekkür ederim. Çünkü bize kendi ülkemizi temsil etme şansı verdi hem de kendi deneyimlerini aktardı.

A Milli Takım'da heyecanı nasıl görüyorsunuz? Bu takım tarihi bir yolculuğa gider mi?

Can Uzun: Çok iyi bir jenerasyona sahibiz ama 'şunu yaparız' tarzında bunun sözünü vermem. Sadece çok çalışarak, başarıyı elde edeceğimizi biliyoruz. Genç, yetenekli, tecrübeli futbolcularla ve çok iyi bir hoca ve ekibiyle bu başarılara imza atabileceğimizi biliyoruz. Bunları da sadece çok çalışarak göstermemiz gerekiyor.

Kenan Yıldız: Hiç bir şeye söz vermeyiz ama sadece çok çalışarak hedeflerimize ulaşabileceğimizin farkındayız. Futbolun da güzelliği bunun altında yatıyor. Çünkü çok iyi bir oyuncu ve takım olabilirsiniz ama en kötü takıma da yenilebilirsiniz.

Futboldaki idolleriniz kimler?

Kenan Yıldız: Juventus efsanesi Del Piero. Türkiye'de ise Hakan Çalhanoğlu. Aynı zamanda İlhan Mansız da vardı.

Can Uzun: Benim idolüm hep Lionel Messi.

EURO 2024 Almanya'da olacak ve siz de orada doğdunuz. Oradaki arkadaşlarınızla konuşuyor musunuz? Neler hissediyorsunuz?

Kenan Yıldız: Almanya'da olduğumuz için tabii ki mutluyuz, orada çok fazla vatandaşımız var. Kendi ülkemizi orada temsil edeceğiz. Bize çok büyük destek olacak. Aslında bizim oynayacağımız şehirler de daha önce gitmediğimiz yerler. Zamanımız olmamıştı. Dortmund ve Hamburg'a fırsatımız olmamıştı. Şimdi orada olmak heyecan verici.

Can Uzun: Hem çok mutlu hem de çok onurluyuz. Bizim Kenan ile birlikte 10 yıldır süren çok iyi bir dostluğumuz var. Beraber büyürken de halı sahalarda oynadık, beraber fitness salonlarında çalıştık. Kendi büyüdüğümüz ülkede kendi ülkemizi temsil etmenin onurunu yaşacağız. Bu çok ayrı bir his.

EURO 2024 için ilk 11 oluşturmak istediğimizde kararsız kalıyoruz ve hangi oyuncuyu dışarda bıraksak bir üzüntü oluyor. Kadroyu değerlendirmek ister misiniz?

Kenan Yıldız: Hepimiz iyi futbolcularız ama biz karar vermeyiz kimin oynayıp, oynamayacağına... Hocamız kim oynar derse, hepimiz zaten hazırız.

Can Uzun: O işi hocamız yapıyor. Bize görev geldiğinde en iyisini yapacağız.

Kenan Yıldız'a: Portekiz gruptaki en önemli takımlardan. O maç için ekstra heyecanınız var mı?

Kenan Yıldız: Baktığınızda Portekiz iyi bir kadroya sahip görünse de gruptaki diğer iki takımı da unutmamak gerekiyor. Orada karşılaşacağımız her rakip, çok iyi takım. Bu yüzden bize düşen elimizden gelenin en iyisini sahada uygulamak.

Şöyle de ekstra bir durum var. Portekiz'de idollerimden bir tanesi de olacak. Cristiano Ronaldo... Benim için mutluluk verici.

Can Uzun'a: Kendi oyun stilinden bahseder misin? Seni yakından tanıyalım.

Aslında kendimden çok söz etmeyi sevmem. Sadece şunu söyleyebilirim. Sahada 9, 8 ve 10 numaralı pozisyonlarda oynayabiliyorum. Çalım ve şut atabiliyorum. Bu sene de iyi bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum. Bunu devam ettirmek istiyorum.

Can Uzun'a: Enes Ünal'ın sakatlandı ve kadrodan çıkarıldı. Sen de santrfor oynayabiliyorsun. Neler söylemek istersin?

Enes Ünal'ın sakatlık haberini almak bizi gerçekten çok üzdü. Kendisine geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Umarım kısa sürede toplarlar. Hocamız son kararı verecek. Nerede şans verirse sonuna kadar gayret edeceğim.

Yine de bana sormak gerekirse de forvet pozisyonunda oynamayı çok tercih etmem. Ben daha çok topu ayağıma alıp, çalım atıp, kanat oynamayı tercih ederim. Ben çocukken orta sahada oynamaya başladım, sonra da sol pozisyonuna geçtim. Nasıl bir görev gelirse gelsin en iyisini yapacağım.

Kenan Yıldız'a: Saçını yeniden uzatacak mısın? Juventus'taki hocan Allegrı ile bu konuda tatlı bir olayınız olmuştu.

Saç olayını herkes farklı gördü ama uzun zamandır benimle şakalaşıyordu. Onun için kestim ama şu anda bu saçı tercih ettim. İlerde uzatıp, uzatmayacağıma karar vereceğim.

İkiniz de son olarak futbol dışında neler yaparsınız? Hayatınız nasıl geçiyor?

Kenan Yıldız: Biz Can ile beraber büyüdüğümüz için vakit buldukça basketbol oynamayı severdik. Akrabalarımız da bize dahil olurdu. Futboldan çok süre kalmadığı için farklı şeyler yapamadık.

Müzik ile de 1 senedir ilgilenmeye başladım. Önceden çok önem vermezdim. Yeni yeni dinlemeye başladım.

Türk yemeklerinde böyle sadece şunu seviyorum diyemem ama benim annem Alman olduğu için Türk yemekleri yiyemedim ama Can Uzun'un sayesinde Türk yemekleriyle büyüdüm.

Kendisi de konsol oyuncuların da çok başarılı. Can yener.

Can Uzun Almanya'da doğdun ama aslen Rizelisin, o şehir hakkında bilgi sahibi misin?

Can Uzun: Annem Trabzonlu, babam da Rizeli. Ailem zaten şu an orada. Ben hiç gidemedim. Tabii ziyaret etmek isterim. Babam çok güzel bir şehir olduğunu söylüyordu.