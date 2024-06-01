Ferdi Kadıoğlu ve Kaan Ayhan EURO 2024'ü değerlendirdi! 'Son 2 maç ders oldu'

Milli futbolcular Ferdi Kadıoğlu ve Kaan Ayhan, Riva'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. EURO 2024 hazırlıklarıyla ilgili bilgi veren futbolcular, son oynanan 2 hazırlık maçının kendileri için ders olduğunu söyledi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Milli futbolcular Ferdi Kadıoğlu ve Kaan Ayhan, Riva Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kaan Ayhan'ın açıklamaları şöyle:

DORTMUND KAPIMIN ÖNÜ SAYILIR

En büyük hedefim Almanya'daki turnuvada oynamaktı. Daha son kadro açıklanmadı ama inşallah bu günleri göreceğiz. Milletimizle birlikte inşallah güzel şeyler başaracağız. Dortmund kapımın önü sayılır, iyi hazırlanıyoruz.

GRUPTAKİ 3 MAÇ KENDİ ELİMİZDE

İyi oynadığımızda skoru yakalayabiliyoruz. Başarı bizim elimizde, bunun için çok iyi hazırlanıyoruz. Bazı faktörler rakibe de bağlık ancak grupta üç maç kendi elimizde.

ORTA SAHADA DAHA RAHATIM

Bu sezon sürekli farklı pozisyonlarda oynadım. Yeni pozisyon aradılar, ben aramadım ama buldular. Orta sahada daha çok oynadım. Geçmişte stoper oynadım. Sağ bek oynadım bu yıl. Üç pozisyonda da rahatım. Bir pozisyon seçersek, orta sahada daha rahatım.

HOCALARIMIZ DA ÇOK ÇALIŞIYOR

Hazırlık maçlarında kaybettik ancak mağlubiyetten alacağınız ders bazen çok değerli oluyor. Hocalarımız da çok çalışıyor, her gün toplantıdalar. Video analizi de çok iyi yapmışlar.

Ferdi Kadıoğlu'nun açıklamaları ise şöyle:

LİGDEKİ REKABET SONA ERDİ

"Almanya'da ve çevre ülkelerde çok sayıda vatandaşımız var. Onlarla birlikte mücadele etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Ligdeki rekabet sona erdi. Hepimiz Avrupa Şampiyonası'na konsantre olmuş durumdayız.

SON İKİ MAÇ BİZLER İÇİN DERS OLDU

Son iki hazırlık maçı bizler için ders oldu. En azından turnuvada böyle bir şeyle karşılaşmamak adına ders aldık. En iyi pozisyonum neresi diye sorarsanız solu tercih ederim."