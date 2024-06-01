Enes Ünal, sakatlığı sebebiyle EURO 2024 kadrosunda yer almadı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Haziran 2024 11:32 - Güncelleme: 1 Haziran 2024 11:40 - Güncelleme:

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EURO 2024 kadrosunun belirlenmesiyle beraber futbolseverler kimlerin yer aldığını araştırmaya başladı. Çağlar Söyüncü'nün kadrodan çıkarılmasının ardından Enes Ünal da çıkarılan isimler arasında yer aldı. Futbolseverler ise neden çıkarıldı, kadroda neden yok aramasını yaptı.