Enes Ünal, sakatlığı sebebiyle EURO 2024 kadrosunda yer almadı
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
EURO 2024 kadrosunun belirlenmesiyle beraber futbolseverler kimlerin yer aldığını araştırmaya başladı. Çağlar Söyüncü'nün kadrodan çıkarılmasının ardından Enes Ünal da çıkarılan isimler arasında yer aldı. Futbolseverler ise neden çıkarıldı, kadroda neden yok aramasını yaptı.
Futbolseverlerin heyecanla beklediği EURO 2024 için A Milli Futbol Takım kadrosu belirlendi. En son Çağlar Söyüncü'nün çıkarılmasıyla beraber Enes Ünal'da kadroda yer almadı. Merak edilenler arasında ise sakat mı sorusu yer aldı.
Euro 2024 kadrosundan Çağlar Söyüncü ve Enes Ünal sakatlıkları sebebiyle çıkarıldı. Ünal'ın ayak parmağında meydana gelen kırığın ardından TFF, haberi duyurdu.
Açıklama şöyle oldu:
"A Millî Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında almış olduğu darbenin ardından muayene ve tetkikleri yapılan forvet oyuncumuz Enes Ünal’ın sol ayak başparmağında kırık tespit edildi. Enes’in yaşamış olduğu sakatlığın, EURO 2024 turnuvası süresince tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden, futbolcumuz A Millî Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosundan çıkarıldı."
Geçtiğimiz günlerde TFF tarafından açıklanan geniş kadro:
Kaynak: Türkiye Gazetesi