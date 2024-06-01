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A Milli Takım'da sakatlık şoku! Enes Ünal da EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ayrıntılar, Haber, Etiket, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takım'da Çağlar Söyüncü'nün ardından Enes Ünal da sakatlığı nedeniyle EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı.

A Milli Takım'ın Euro 2024 heyecanı için geri sayım başlarken, kötü haberler peş peşe geldi. Geçtiğimiz gün Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Şimdi de Enes Ünal'dan aynı haber geldi. 

ENES ÜNAL EURO 2024 KADROSUNDAN ÇIKARILDI 

Enes Ünal sakatlığı nedeniyle EURO 2024 geniş aday kadrosundan çıkarıldı. TFF'den yapılan açıklamada Enes Ünal'ın ayak başparmağında kırık tespit edildiği belirtildi.

TFF'DEN AÇIKLAMA

TFF'den yapılan açıklamada, "A Millî Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında almış olduğu darbenin ardından muayene ve tetkikleri yapılan forvet oyuncumuz Enes Ünal’ın sol ayak başparmağında kırık tespit edildi. Enes’in yaşamış olduğu sakatlığın, EURO 2024 turnuvası süresince tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden, futbolcumuz A Millî Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosundan çıkarıldı." ifadelerine yer aldı.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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