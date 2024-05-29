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A Milli Takım'a kötü haber! Çağlar Söyüncü sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
A Milli Takım&#039;a kötü haber! Çağlar Söyüncü sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TFF, Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı sebebiyle EURO 2024 aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, sakatlığı gerekçesiyle 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) için belirlenen geniş aday kadrodan çıkarıldı.

TFF AÇIKLADI

TFF'den yapılan açıklamada; "Savunma oyuncumuz Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynadığı Trendyol Süper Lig karşılaşmasında uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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