A Milli Takım'a kötü haber! Çağlar Söyüncü sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı

TFF, Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı sebebiyle EURO 2024 aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, sakatlığı gerekçesiyle 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) için belirlenen geniş aday kadrodan çıkarıldı.

TFF AÇIKLADI

TFF'den yapılan açıklamada; "Savunma oyuncumuz Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynadığı Trendyol Süper Lig karşılaşmasında uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.