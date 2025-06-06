3'ünün ortak bir özelliği var! İşte en pahalı 10 Türk futbolcu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Haziran 2025 09:02 - Güncelleme: 6 Haziran 2025 09:02 - Güncelleme:

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) tarafından yayınlanan listeyle en değerli 10 Türk futbolcu belli oldu. Listede Yusuf Akçiçek, Can Uzun ve Semih Kılıçsoy gibi isimlerin yer alması dikkat çekti.

Son yıllarda Avrupa'nın birçok büyük kulübünde forma şansı bulan Türk futbolcular, sık sık başarılarıyla manşetleri süslüyorlar. Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), yaptığı liste ile en pahalı 10 Türk futbolcusunu belirledi. Listede yer alan 10 isimden sadece 3'ünün Süper Lig'de oynuyor olması ise dikkat çekti. İşte p sıralama... 10 - SEMİH KILIÇSOY | 14.5 MİLYON EURO 9 - YUSUF AKÇİÇEK | 16 MİLYON EURO 8 - FERDİ KADIOĞLU | 21.1 MİLYON EURO 7 - BARIŞ ALPER YILMAZ | 24.4 MİLYON EURO 6 - CAN UZUN | 25.7 MİLYON EURO 5 - HAKAN ÇALHANOĞLU | 29.5 MİLYON EURO 4 - KEREM AKTÜRKOĞLU | 40.9 MİLYON EURO 3 - ORKUN KÖKÇÜ | 50.2 MİLYON EURO 2 - ARDA GÜLER | 90.9 MİLYON EURO 1 - KENAN YILDIZ | 97.9 MİLYON EURO

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sinem Eryılmaz