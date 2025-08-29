Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe transferi ortalığı karıştırdı! Yunus Akgün ve Abdulkerim Bardakcı'dan ilk tepki geldi

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi, Türkiye'nin gündemine oturdu. Oyuncuya Galatasaray taraftarlarından tepki yağarken, Aktürkoğlu'nun 'eski dostlarından' da ilk tepki geldi. A Milli Takım ve sarı-kırmızılı kulüpte bir dönem genç oyuncuyla aynı formayı terleten Yunus Akgün ve Abdulkerim Bardakcı, Kerem'i takipten çıkardı.

Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı.

YUNUS VE ABDÜLKADİR, KEREM'İ TAKİPTEN ÇIKTI

Transferin açıklanmasının ardından, Galatasaray'da oynayan ve Kerem'in eski takım arkadaşlığını yapan Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı, Aktürkoğlu'nu takipten çıktı.

Bu üçlü, aynı zamanda A Milli Takım'da da takım arkadaşlığı yapmıştı.

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİNİN DETAYLARI NELER?

Benfica'nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada transferin mali detayları paylaşıldı. Buna göre Fenerbahçe, Benfica'ya 22.5 milyon euro bonservis ödeyecek. Ek olarak anlaşmada 2.5 milyon euroluk bonuslar yer alacak.

Benfica'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Fenerbahçe Kulübü ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda bir ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22.5 milyon euro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken bir ücretin eklenmesini öngörmektedir. Bu nedenle transferin tutarın 25 milyon euro tutarına ulaşabilir.

Ayrıca, Galatasaray'ın ön alım hakkı olduğu için bu koşullar hakkında bilgilendirildiği de eklenmelidir.

