Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'na kavuşuyor! İstanbul'a iniş saati belli oldu

Fenerbahçe, uzun zamandır kadrosuna katmak için girişimleri sürdürdüğü Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı. Benfica cephesi, sarı-lacivertli taraftarın merakla beklediği açıklamayı geçtiğimiz günlerde yaptı.

Yapılan açıklamada iki kulübün 22.5 milyon euro bonservis bedeli konusunda anlaştığı belirtilirken, milli futbolcunun ne zaman İstanbul'a geleceği merak konusu oldu.

HAKAN SAFİ ALMAYA GİTTİ

Sercan Hamzaoğlu'nun özel haberine göre; Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, bu sabah 07.00’de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık’tan özel uçakla Kerem Aktürkoğlu’nu almak için Lizbon’a gitti.

Kerem Aktürkoğlu ile Hakan Safi resmi işlemler bitince İstanbul’a gelecek.

İŞTE GELİŞ SAATİ

Milli futbolcuyu taşıyan özel uçağın, 17.00 sularında İstanbul'da olması bekleniyor ancak bu konuda başka bir iddia daha ortaya atıldı.

A Spor'da yer alan habere göre; milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun geliş saati değişti. Kerem'in bugün geç saatlerde de olsa İstanbul'da olması bekleniyor.

"SIKINTI ÇIKARMAYACAĞIZ"

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu transferine değinen Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda kulüp genel sekreteri Eray Yazgan, sosyal medyada sıkça yer alan iddialara dair açıklamada bulundu.

Yazgan, şu ifadeleri kullandı: