Lise öğrencisi 15 yaşındaki kız arkadaşını öldürdü! İhbar komşulardan geldi
- Pamukkale'de 15 yaşındaki Zahra Jahan, evde erkek arkadaşıyla birlikteyken tüfekle vuruldu.
- Olay, erkek arkadaşının elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu meydana geldi.
- Zahra Jahan, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
- Tüfekle ateş açan erkek arkadaşı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
- Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Korkunç olay Pamukkale ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, ailesinin evde olmadığı sırada erkek arkadaşı ile oturan Zahra Jahan (15), arkadaşının elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu vurularak yere yığıldı.
Silah sesini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Bölgeye gelen sağlık ekipleri Zahra Jahan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Jahan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Tüfekle ateş açan şahıs ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.