Akademik kariyer hedefleyen adayların gündeminde "ALES sınavı ne zaman 2026? " sorusu yer alıyor. Ölçe, Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre, ALES yıl içinde üç oturum şeklinde oturacak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yıl içinde üç kez yapılacaktır. ALES oturumları ve başvuru tarihleri ÖSYM'nin resmi duyurularıyla birlikte netleşti. 2026 yılında ALES'e girmeyi planlayan adaylar, sınava dair tüm detayları arama motorlarında araştırmaya başladı.

ALES sınavı ne zaman 2026? Gözler ÖSYM takvimine çevrildi

ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2026-ALES/1 sınavı 10 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleşecektir. Başvurular 25 Mart'a başlayıp 2 Nİsan'a kadar devam edecektir. 2026-ALES/1 sınavı için geç başvuru günü 9 Nisan'dır. Adaylar başvurularını 09.04.2026 saat 23:59'a kadar gerçekleştirebilecek.

ÖSYM ALES 2026 TAKVİMİ

