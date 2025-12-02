Kayseri'de 14 yaşındaki kızının erkek arkadaşını öldüren babaya 29 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Baba savunmasında kızının istismara maruz kaldığını, olaydan önce intihar girişiminde bulunduğunu iddia etti.

Kayseri’de 14 yaşındaki kızının erkek arkadaşını vurarak öldüren baba Ş.A. hakkında mahkeme kararını verdi. 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık ile taraf avukatları ve maktul O.C.G.’nin ailesi hazır bulundu.

Dava dosyasında müşteki A.K.T., olay günü paniğe kapılan O.C.G.’nin “Beni vuracaklar, çabuk sür!” diyerek bindikleri araçla hızla uzaklaşmak istediğini söyledi.

Başka bir arkadaşının aracı sürdüğünü ifade eden müşteki, "Tanımadığım sanık, aracıyla bizi takip ederek bize çarptı. Araçtan inince, elinde silahı "Sen misin?" dedi. Neyi sorduğunu anlamadım ama "Ben değilim" deyince diğer arkadaşıma yöneldi. O da aynı şeyi söyleyince araçta bulunan maktul O.C.G.'ye yöneldi. Kızı da yanındaydı. Aracın kapısını açtı, biz o esnada kaçmaya çalıştık. Silah sesi duydum. Döndüğümde O.C.G. araçta yatıyordu. Sanıktan şikayetçiyim" diye konuştu.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasını yineleyerek, sanığın "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI: KIZIM İNTİHAR EDECEKTİ

Sanık ise savunmasında, maktulün 14 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğunu ve bu nedenle kızının olay öncesi intihar girişiminde bulunduğunu iddia etti.

Olayı duyunca karşı tarafla görüşüp bir hal yoluna koymaya çalıştığını ancak bir netice alamadığını öne süren sanık, şunları kaydetti:

OLAY ANINI ANLATTI: KAZAYDI

"Olay günü kızımı alıp şikayet için emniyete gidecektim. Kızımla konuştum, olayı bana anlattı. Giderken bir aracın içinde 2 kişinin bize baktığını fark ettim. Meğer arkadaşları bizi takip ediyormuş. Konuşmak için peşlerinden gittim, kaza oldu. Kızımdan, bu kişilerin silahlı olduğunu öğrendiğim için aracımdan silahımla indim. "O.C.G. kim?" diye sordum. Diğer araca yöneldim, bu kişi içindeydi. Ben de bindim. Kızıma ağır küfürler etti. Elimdeki silahı tuttu, o esnada silah patladı. Kasıtlı bir şey yapmadım, pişmanım. 1,5 yıldır tutukluyum, tahliyemi istiyorum."

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Mahkeme heyeti, sanık Ş.A.'ya "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, daha sonra haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 24 yıla indirdi.

Heyet ayrıca sanığı, "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıl, "mala zarar verme" suçundan 1 yıl, "tehdit" suçundan 2 yıl 6 ay ve "basit yaralama" suçundan da 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Merkeze bağlı Talas ilçesinde 1 Temmuz 2024'te, iddiaya göre arkadaşlarıyla otomobille gezen kuaför O.C.G, kaldırımda yürürken gördüğü kız arkadaşı T.A.'nın yanına gitmişti. O.C.G'yi gören T.A.'nın babası Ş.A. ise kızını aracına alarak arkadaşının aracıyla kaçmaya çalışan maktulün bulunduğu otomobili çarparak durdurmuştu.

Ş.A.'nın tabancayla vurarak ağır yaraladığı O.C.G. kaldırıldığı hastanede 17 gün sonra hayatını kaybetmiş, kaçan şüpheli ise Kayseri ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu 46 gün sonra Adana'da yakalanmıştı.

