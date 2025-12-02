Mide bulandıran gıda skandalları ortaya çıkmaya devam ederken Kilis’te bir işletmede kaydedilen görüntüler “pes” dedirtti. İşletmede yerde ölü fareler bulundu. Hijyen kurallarına uymayan işletmeye 2 bin 953 lira para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı taklit ve tağşiş listesi açıklanmaya devam ediyor, gıda denetimlerindeki skandallar ise bu listeleri aratmıyor.

Kilis’te ortaya çıkan bir skandal mide bulandırdı. Zabıta ekipleri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Dereboyu Caddesi'nde merdiven altı üretim yapan bir işletmeyi denetledi.

Denetimlerde hijyen kurallarına uyulmadığı tespit edildi

HİJYEN SIFIR!

Yapılan denetimlerde, işletmenin üretim alanında hijyensiz şartlarda, tarihi geçmiş ürünler bulundu. Denetim sırasında yerde duran ölü fareler ise “pes” dedirtti.

Yerdeki ölü fareler "pes" dedirtti

4 ARAÇLIK ÜRÜN İMHA EDİLECEK

Ekipler işletmede toplamda 4 araçlık uygun olmayan ürünü imha etmek için el koydu. Hijyen şartlarını yok sayarak, vatandaşların sağlığını tehlikeye atan işletmeye 2 bin 953 lira para cezası uygulandı.

İşletmeye 2 bin 953 lira para cezası uygulandı

2 FIRIN MÜHÜRLENMİŞTİ

Gıda denetimlerinde son olarak Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde üretim yapan bir fırında çok sayıda böcek türünün yer aldığı görüntüler gündem olmuştu. Tepki toplayan görüntüler sonrasında 2 fırın mühürlenmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası