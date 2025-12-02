Gıdalar ve ölü fareler yan yana! Görüntüler mide bulandırdı
Mide bulandıran gıda skandalları ortaya çıkmaya devam ederken Kilis’te bir işletmede kaydedilen görüntüler “pes” dedirtti. İşletmede yerde ölü fareler bulundu. Hijyen kurallarına uymayan işletmeye 2 bin 953 lira para cezası uygulandı.
- Kilis'te Zabıta ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, merdiven altı üretim yapan bir işletmeyi denetledi.
- Denetimlerde, işletmenin üretim alanında hijyen dışı şartlar, tarihi geçmiş ürünler ve ölü fareler tespit edildi.
- İşletmedeki 4 araçlık uygunsuz ürüne imha edilmek üzere el konuldu ve 2.953 lira para cezası uygulandı.
- Daha önce Hatay'da da benzer hijyen kurallarına uymayan iki fırın mühürlenmişti.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı taklit ve tağşiş listesi açıklanmaya devam ediyor, gıda denetimlerindeki skandallar ise bu listeleri aratmıyor.
Kilis’te ortaya çıkan bir skandal mide bulandırdı. Zabıta ekipleri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Dereboyu Caddesi'nde merdiven altı üretim yapan bir işletmeyi denetledi.
HİJYEN SIFIR!
Yapılan denetimlerde, işletmenin üretim alanında hijyensiz şartlarda, tarihi geçmiş ürünler bulundu. Denetim sırasında yerde duran ölü fareler ise “pes” dedirtti.
4 ARAÇLIK ÜRÜN İMHA EDİLECEK
Ekipler işletmede toplamda 4 araçlık uygun olmayan ürünü imha etmek için el koydu. Hijyen şartlarını yok sayarak, vatandaşların sağlığını tehlikeye atan işletmeye 2 bin 953 lira para cezası uygulandı.
2 FIRIN MÜHÜRLENMİŞTİ
Gıda denetimlerinde son olarak Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde üretim yapan bir fırında çok sayıda böcek türünün yer aldığı görüntüler gündem olmuştu. Tepki toplayan görüntüler sonrasında 2 fırın mühürlenmişti.