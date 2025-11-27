Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde zabıta ekiplerinin fırınlara yönelik gerçekleştirdiği denetimde mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. 2 fırın mühürlenirken, denetim esnasında zabıta ekiplerinin gördükleri böcek türlerini tek tek saymaları dikkat çekti.

Kırıkhan Belediyesi zabıta ekipleri halk sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Zabıta ekipleri geçtiğimiz günlerde Kırıkhan kent merkezindeki fırınlara yönelik sabaha karşı saat 04.00 sıralarında baskın gerçekleştirdi.

BÖCEKLERİ SAYMAKLA BİTİREMEDİLER

Mide bulandıran görüntülerin ortaya çıktığı fırınlardan 2’si zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken, fırınların miden bulandıran hali kamerayla görüntülendi. Bir fırında gördükleri böcekler karşısında şaşkınlık yaşayan zabıta ekipleri; kalorifer böceği, gümüş böceği ve karınca başta olmak üzere böcekleri saymakla bitiremedi.

KİLOLARCA YOĞURT VE PEYNİR İMHA EDİLDİ

Geçtiğimiz hafta yine Hatay'da halk sağlığını riske atan işletmelerde 2 bin 70 kilogram yoğurt ve 297 kilogram peynir imha edilmişti.

