Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Filistin’e yönelik insani yardımları ve Gazze’den tıbbi tahliyelerdeki rolü nedeniyle WHO Avrupa Ödülü’ne layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistinlilere yönelik insani yardım faaliyetleri ve Gazze’den tıbbi tahliyelerin sağlanmasına katkısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Ödülü’nün sahibi oldu.

Ödül, Ankara’da düzenlenen 11. Türk Tıp Dünyası Kongresinde WHO Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge tarafından takdim edildi.

"GAZZE’DE HASTANELER BOMBALANIRKEN DÜNYA SEYRETTİ"

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de iki yıldır yaşanan yıkım karşısında uluslararası toplumun suskunluğuna tepki gösterdi. Hastaların, sağlık çalışanlarının, çocukların ve "küvözdeki masum bebeklerin" öldürülmesine dünyadan hiçbir gerçek karşılık gelmediğini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın, iki yıl boyunca Gazze’deki hastanelerin bombalanmasına ve hastaların, sağlık çalışanlarının, çocukların ve hatta küvözdeki masum bebeklerin öldürülmesine seyirci kaldığı bir gerçeklikten uzaklaşması kolay olmayacak" dedi.

İnsanlığın bir hayat kurtarmanın sevincini paylaşabildiği gün dünyanın “bir cennet” haline geleceğini söyleyenCumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz tam da bunun için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN SAĞLIK AĞI: 1,47 MİLYON ÇALIŞAN, YENİLENEN HASTANELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin son 23 yılda sağlık sisteminde köklü dönüşüm gerçekleştirdiğini ifade etti. Ülkenin bugün 1,47 milyondan fazla sağlık çalışanıyla 86 milyon kişiye yaygın ve erişilebilir hizmet verdiğini aktardı.

Kamu hastanelerinin yüzde 80’i yenilendi veya yeniden inşa edildi; 794 yeni hastane ile kamu yatak kapasitesi 173.000’e çıktı. Nitelikli yatak sayısı 2002’de 7.000 iken bugün 122.000’e ulaştı.

Depremden etkilenen illerde ise 109 sağlık tesisi tamamlanırken, yatak kapasitesi 23.733’ten 27.503’e yükseldi.

İLAÇ VE TIBBİ CİHAZDA HEDEF BÜYÜDÜ: SAVUNMA SANAYİNDE BAŞARDIK, SAĞLIKTA DA BAŞARACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ilaç, tıbbi cihaz ve bilimsel araştırmalarda ilerlemesi gerektiğini vurgulayarak, "İç ve dış engellere rağmen, savunma sanayinde başardığımızı sağlık teknolojilerinde de başaracağımıza inanıyorum" dedi. Türkiye’nin sağlık teknolojileri hedeflerini desteklemeye kararlı olduğunu söyledi.

“TÜRKİYE’NİN İNSANİ DİPLOMASİSİ DÜNYA SAHNESİNDE ETKİLİ”

Türkiye İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal’da yaptığı açıklamada ödülü “Türkiye’nin insani diplomasisinin güçlü bir kanıtı” olarak nitelendirdi. Duran, Gazze’de ağır şartlara rağmen insani yardımın sürmesi ve tıbbi tahliyelerin güvenli şekilde yürütülmesinin “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kişisel takibi ve liderliği sayesinde mümkün olduğunu” ifade etti.

MÜZEYYEN BIYIK

