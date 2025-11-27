Prof. Dr. Şakir Şahin, Isparta Eğirdir’de meydana gelen 1 metre derinliğindeki obruklara ilişkin uyardı. İlçede çatlaklar oluşan evlerin çökme riski taşıdığına dikkat çeken Şahin “Eğirdir Gölü'nün hızla çekilmesi ilçeyi felakete sürüklüyor. Çatlaklar artarsa bina artık yükü taşıyamaz hâle gelir ve çökmeler meydana gelebilir” diyerek uyardı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir elma bahçesinde yaklaşık 1 metre derinliğinde obruklar oluşmuş, mahalledeki bazı evlerin duvarlarında da çatlaklar meydana gelmişti.

Göldeki kayalıkların ürettiği metan gazının hava ile temas etmesi sonucu alevlenme yaşandığı belirtilmişti.

Konya'daki gibi obruklar oluşmaya başladı

Sismoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şakir Şahin, yaşanan olay sonrasında önemli uyarılar yaptı. Şahin, çatlakların fay kaynaklı değil, göldeki yer altı su seviyesinin düşmesi sonucu meydana geldiğini belirtti.

Evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu

“ÇÖKMELER MEYDANA GELİYOR”

İlçedeki evlerin çökme riski taşıdığını söyleyen Şahin, metan gazının önlem alınmadığı takdirde yangınlara sebep olabileceğini vurguladı. Göl seviyesindeki düşüşün her iki yanı faylarla çevrili olan Kovada Graben'i içerisindeki yer altı suyunu da düşürdüğünü söyleyen Şahin şöyle uyardı:

Yer altı suyu çekildikçe zeminde boşluklar oluşuyor. Bu boşluklu alanlar zamanla üzerlerindeki kütleyi taşıyamaz hâle geliyor ve çökmeler meydana geliyor. Çökmenin nedenlerinden biri, kumlu yapının oluşturduğu boşluklar, bir diğeri ise kil ve silt tabakalarında suyun çekilmesiyle hacimsel daralma yaşanmasıdır. Bu daralma, üstten binen yükle birlikte zeminde zayıflamaya, oturmalara ve deformasyonlara yol açıyor.

İlçedeki evlerde çökme riski var

“ÇATLAKLAR ARTARSA BİNA ARTIK YÜKÜ TAŞIYAMAZ”

Zemindeki bu örselenmenin, binaların ağırlık merkezinin değişmesine neden olduğunu belirten Şahin, "Su seviyesindeki düşüş bina çökmelerini kaçınılmaz hâle getiriyor" dedi.

Konya’dan sonra bir il için daha korkutan uyarı: Acil önlem alınmazsa çökecek”

Şahin şunları söyledi: Çatlaklar artarsa bina artık yükü taşıyamaz hâle gelir ve çökmeler meydana gelebilir. Bu nedenle o bölgede yaşayan vatandaşlarımızın binalarındaki durumları düzenli olarak kontrol etmeleri gerekiyor.

