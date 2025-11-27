Esenyurt ilçesinde Saffet E. isimli şahıs, okul çıkışı lise öğrencisini takip ederek sözlü taciz ettiği iddiasıyla tekme tokat dövüldü. O anlar cep telefonu kamerası tarafından da görüntülendi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün saat 18:00 sıralarında okuldan çıkan Neşe Ö. isimli öğrenci, yolda yürüdüğü sırada arkasından gelip rahatsızlık veren Saffet E. tarafından sözlü taciz edildi.

ŞÜPHELİYİ TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Genç kız duruma sinirlenip bağırmaya başlayınca çevrede bulunan arkadaşları bir anda toplanıp şüpheliyi darbetmeye başladı. Şüpheli, bir TV dükkanına girerek kaçmaya çalıştı ancak dükkana giren gençler adamı orada da dövmeye devam etti.

Olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada genç kızın annesi de olay yerine gelirken, polis ekipleri şüpheli şahsı gözaltına aldı. Yaşanan arbede cep telefonu kamerası tarafından da görüntülendi.

MAHMUT EKİNCİ

Haberle İlgili Daha Fazlası