Sivas'ın dizi ve filmlere konu olan dayanışmayı simgeleyen ağırlama halayının yanlış oynandığı söyleyen Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Şarkışla'nın açıklamasına, Eğitim Sanat Folklor Akademisi Dernek Başkanı Özcan Keskin'den destek mesajı geldi. Keskin, "Şu anda günümüzde düğünlerde yapılan figürlerde aşırı abes ve yanlış hareketler var. Bu halk oyunları camiasının ve özellikle kültürümüzün kanayan yarasıdır." dedi.

Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Şarkışla, birçok dizi ve filme konu olan, dayanışmayı simgeleyen figürleriyle dikkat çeken 'Sivas ağırlama halayı'nı Meclis gündemine taşıdı.

"BİZİM KÜLTÜRÜMÜZDE KİMSEYE AYAK TABANI UZATILMAZ"

Şarkışla, önemli bir kültür olan bu oyunun son zamanlarda yanlış oynandığını ileri sürüp, "Sivas ağırlaması açık havada davul zurna ile oynanır, kapalı alanda ise tef ile sazla oynanır. Bir husus da şudur; Sivas ağırlamasında dayanışmayı sembolize eden harekette başkişinin ayakkabısının tabanını göstermesi çok ayıptır. Sivas halayında böyle bir kültür yoktur, insanlara taban gösterilmez. Saçma sapan şeyler yapılıyor. Bu ekiplerin hocaları kimse uyarsınlar. Bizim kültürümüzde kimseye ayak tabanı uzatılmaz. Bu hareket dayanışmadır. Sivas halayının özü budur, dayanışmadır, yardımlaşmayı sembolize eder." ifadelerine yer vermişti.

Sivas ağırlama halayı

"AŞIRI ABES VE YANLIŞ HAREKETLER VAR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Eğitim Sanat Folklor Akademisi Dernek Başkanı Özcan Keskin, Şarkışla'nın iddialarını destekleyerek abes figürlerde kültüre zarar verildiğini ifade edip şunları dedi:

"Günümüzde oldukça abes ve yanlış hareketler yapılıyor. Bayılmada ayak attığımız kısım oyunun genetiğinde özellikle denge konusunda bize çok yardımcı olan bir unsurdur. Asla bizi izleyenlere ve kültürümüze karşı yanlış bir adım atmayız, attırmamak için de elimizden gelen her şeyi de yapıyoruz. Bayılmadaki ayak atmanın düzgün haliyle yanlış halini gösterdik. Şu anda günümüzde düğünlerde yapılan figürlerde aşırı abes ve yanlış hareketler var. Bu halk oyunları camiasının ve özellikle kültürümüzün kanayan yarasıdır. Sayın Meclis Başkanımızın da vurgulamak istediği kısmı da bu şekilde algılamak istiyoruz. Diğer türlü algılarsak eğer şahsi olaya girdiği için üzüntü duymuş oluyorum. Mehmet hocam yıllardır Sivas'ın kültürüyle ilgilenen bir hocamızdır. Bizim halk oyuncuları olarak asla kimseye yanlış bir hareketle oyunumuzu sergileme lüksümüz olamaz."

Sivas ağırlama halayı

"BU KARŞIDAKİ İNSANLARA SAYGISIZLIKTIR"

Halk Oyunları Araştırmacısı Ziya Soybayraktar ise açıklamasında filmlerde oyunun özüne uyulmadığına dikkat çekip, "Mehmet Şarkışla hocamın belirttiği gibi ağırlamada ki bayılma, ayağı bükme, karşıya uzatma gibi figürler yoktur. Bu karşıdaki insanlara saygısızlıktır. Kendisinin bu eleştiriyi bir film sahnesindeki oyunla ilgili söylediğini düşünüyorum. Sivas halayında ve köy ağırlamasında bayılma formu, dans uzmanlarına göre denge şaheseridir. Dansın mihenk noktası budur. Sivaslıların doğal süreçleri içerisinde dansa o bölümü yerleştirmeleri dansın önemli bir yeridir. Bayılmada da hocam öğrencilerine hem doğru hem yanlış olanı gösterdi. Aslında bu format Cezayir ve Arnavut danslarında bulunur. Mehmet Şarkışla hocamın kastettiği tavrın bunlar olduğunu düşünüyorum. Kelkit Vadisi bölgesinde oynanan dik halayı ve üç ayakta da bu forma yakın bayılma kısımları vardır ama abartı yoktur. Bu bölüm yok diyemeyiz ama hocamızın ifade ettiği abartı olmaması lazım. Zira bu hareketi yapan ekip başının da vücudunu dengeye getirmeye çalıştığı ritmik harekettir. Abartısı da zaten dans, müzik ve ölçüden de çıkar." şeklinde konuştu.

Uzmanları Sivas ağırlamasındaki doğru ve yanlış figürleri uygulamalı olarak gösterdi.

ABDULLAH AYDEMİR

