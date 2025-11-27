30 yaşındaki Abi Smith, İngiltere’den ABD’ye yaptığı uçak yolculuğu sırasında başlayan çift görme problemini önce basınç değişikliğine bağladı. Ancak tatil boyunca elleri ve bacaklarında da his kaybı yaşamaya başlayan kadın, acil bir şekilde hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde kadının beyninde tümör olduğu tespit edildi.

ABD’ye yaptığı uçak yolculuğu sırasında çift görme problemi yaşayan 30 yaşındaki Abi Smith, bunu önce basınç değişikliğine bağladı. Ancak tatili boyunca çift görme, bacaklarında güç ve his kaybı yaşayan kadın, ciddi bir problem olduğunu hissetti ve acil servise başvurdu.

Abi Smith

BEYNİNDEN OMURİLİĞİNE KADAR İLERLEMİŞ

Ülkesine döndüğünde yapılan MR taramasında, başlangıçta felç geçirdiğinden şüphe edilen Smith’in aslında beyninin tabanında ve omuriliğine kadar ilerlemiş bir gliom tümörüne sahip olduğu ortaya çıktı. Doktorlar, ilk değerlendirmede sağ tarafındaki hareket kaybı nedeniyle inme olasılığını düşündü; ancak sonuçlar tümörün kafa tabanından omuriliğe kadar yayıldığını gösterdi.

Abi Smith

Abi’nin beyin tabanındaki tümör, konumundan dolayı cerrahi operasyonla alınamazken, 2019 yılında tümörün yayıldığı alanlar temizlendi. Ameliyat sonrası süreçte ise yoğun radyoterapi ve 6 ay süren kemoterapi uygulandı.

Genç kadın, tedavi sürecini “Tedavi ağırdı, saçlarımı kaybetmek de yıpratıcıydı. Ama tümörün önemli ölçüde küçülmesi buna değdi,” sözleriyle anlattı.

Şu anda sağlık durumu stabil olan kadın, düzenli kontrollerine devam ediyor.

ZEYNEP ERDİVANLI

Haberle İlgili Daha Fazlası