Çin'in Yunnan eyaletindeki bir test treninin raylarda çalışan işçilere çarpması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, olaya ilişkin incelemeler sürüyor.

Feci tren kazası, Çin’in güneybatısındaki Kunming kentinde bulunan Luoyang Tren İstasyonu’nda sismik ekipman testi sırasında meydana geldi.



Yetkililerin açıklamasına göre, test treni raylarda çalışan işçilere çarptı. Olayda 11 demiryolu işçisi hayatını kaybederken 11 kişi ise yaralandı.

Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

ZEYNEP ERDİVANLİ

