Yunanistan’ın Rodos Adası’ndaki el bombası eğitiminde meydana gelen patlama, ülke gündemini bir anda değiştirdi. Afantou atış poligonunda yaşanan olayda 19 yaşındaki bir asker hayatını kaybederken, 39 yaşındaki çavuş ağır yaralandı. İlk bilgilere göre patlama, mühimmatın incelendiği sırada savunma tipi bir el bombasının kazara tetiklenmesi sonucu oluştu. Ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi!

Yunanistan’ın Doğu Ege’deki Rodos Adasında düzenlenen el bombası eğitiminde patlama meydana geldi.

Sabah saatlerinde Afantou atış poligonunda gerçekleşen patlamada, 19 yaşındaki bir asker hayatını kaybetti. Patlamada yanında bulunan 39 yaşındaki çavuş ise ağır yaralandı.

Her iki asker de Rodos Genel Hastanesine kaldırıldı. Genç askerin hayatını kaybettiği açıklanırken, çavuşun üst uzvunun koptuğu ve durumunun kritik olduğu bilgisi paylaşıldı.

Daha sonra sağlık durumunun stabil hale geldiği, entübe şekilde Atina’daki 401 Askeri Hastaneye sevk edildiği duyuruldu.

ÜÇ GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Savunma Bakanı Nikos Dendias, silahlı kuvvetlerde üç günlük yas ilan edildiğini açıkladı. Ordu ve hükümetten peş peşe taziye açıklamaları geldi.

EL BOMBASI KAZARA TETİKLENDİ

Yunan basınında yer alan bilgilere göre olay, iki askeri mühimmat personelinin silah ve el bombasıyla ilgilendiği sırada kazara tetiklenen savunma tipi bir el bombasının patlaması sonucu meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MÜZEYYEN BIYIK

