Çorum'da 300 küçükbaş hayvandan oluşan sürüye kurtlar saldırdı. Çobanın uzaklaşarak yaptığı ihbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Kurtların saldırısında 30 küçükbaş hayvanın ve 1 köpeğin öldüğü, 10 küçükbaş hayvanın da yaralandığı tespit edildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bulunan Güvendik köyü kırsalında Nuri Yazgı, Hüseyin Batak ve Recep Yanız'a ait 300 küçükbaş hayvandan oluşan sürüye öğle saatlerinde kurtlar saldırdı.

Çobanın ihbarı üzerine bölgeye belediye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde 30 küçükbaş hayvan ile 1 köpeğin öldüğü, 10 küçükbaş hayvanın da yaralandığı tespit edildi.

Yaralı küçükbaş hayvanlar, tedavi edilmek üzere ilçedeki bir veteriner kliniğine götürüldü.

Sürüdeki diğer küçükbaş hayvanlar ise köydeki ağıla taşındı.

MAHMUT EKİNCİ

